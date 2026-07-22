Федоров следующий президент? Какие шансы у экс-министра на победу и какой его скрытый козырь

Из-за скандала рейтинги политика взлетели

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Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров, увольнение которого не поддерживают многие украинцы, может готовиться к участию в следующих президентских выборах в Украине. Шансы на победу у него внушительные.

Об этом пишет "Телеграф" ссылаясь на моделирование результатов выборов нейросетью Gemini.

Федоров пойдет в президенты?

По данным газеты The Times, которая ссылается на источники в окружении экс-чиновника, Федорова уже призывают создать свою политическую партию. Один из его союзников сообщил, что эту идею одобряют "несколько" депутатов. Сам Фёдоров от комментариев отказался.

Один из депутатов заявил, что скандал из-за увольнения Федорова существенно повысил его политическую узнаваемость, и теперь многие уже "готовятся к тому моменту, когда в Украине снова можно будет провести выборы".

Шансы экс-министра возглавить Украину

Анализируя актуальную политическую ситуацию в стране модель отметила недавний опрос социологической группы "Рейтинг", где в первом туре гипотетических президентских выборов 22,3% опрошенных украинцев проголосовали бы за действующего главу государства Владимира Зеленского, 14,9% — за экс-главнокомандующего Валерия Залужного, 13,4% — за Михаила Федорова, чья отставка с поста министра обороны вызвала волну протестов.

Моделирование первого тура

По мнению ИИ, первый тур президентских выборов в Украине, вероятно, выиграет действующий президент Украины Владимир Зеленский (28% – 32%) . Среди его преимуществ отмечается админресурс, статус верховного главнокомандующего, мобилизация базового ядра.

. Среди его преимуществ отмечается админресурс, статус верховного главнокомандующего, мобилизация базового ядра. Второе место Gemini отдает Залужному (22% – 26%) . Среди преимуществ этого кандидата высокий уровень доверия, армейский авторитет, поддержка консерваторов.

. Среди преимуществ этого кандидата высокий уровень доверия, армейский авторитет, поддержка консерваторов. Третье место — Михаил Федоров (15% – 18%). Преимущества — поддержка технократов, IT-сектора, прогрессивного бизнеса.

Несмотря на явный перевес в первом туре искусственный разум не прогнозирует победы Владимира Зеленского на выборах ни в одном из сценариев. Главным претендентом на пост президента Украины он видит Валерия Залужного. При этом, если Залужный остается в дипломатической нише и отказывается от прямой лобовой кампании, "Федоров аккумулирует весь запрос на "обновление без хаоса" и обгоняет его на финише 1-го тура".

"Почему в этом сценарии побеждает Фёдоров: Во втором туре срабатывает перетекание голосов. К Федорову автоматически отходит протестный электорат, избиратели Залужного, Порошенко и бизнес-сектор. Для всех них Федоров – безопасный компромисс: он не "старое лицо", не популист и имеет репутацию технократа, умеющего строить работающие системы", — считает ИИ.

Секретный козырь Федорова:

"У Федорова практически нет собственного антирейтинга. Он становится единственным кандидатом, способным забрать голоса как у сторонников перемен, так и умеренных центристов", — пишет Gemini.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как прошел один из протестов в Киеве. На нем присутствовала нардеп Марианна Безуглая, заявившая, что это "митинг ее мечты".