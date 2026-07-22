Не цвет и не цена: дизайнеры назвали главный критерий выбора дивана

Ошибки в выборе обернутся годами дискомфорта

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Диван — один из тех предметов мебели, который служит хозяевам каждый день и покупается не на один год. Поэтому цена ошибки при его выборе очень высока. Тем не менее многие покупатели в магазине выбирают диван по цвету обивки, эффектной форме и цене.

Дизайнеры интерьеров утверждают, что этого недостаточно, сообщает Dom Wprost.

Во многих семьях диван это одновременно место для сна, домашний кинотеатр, зона для работы с ноутбуком и площадка, где играют дети и валяются домашние животные. Именно поэтому выбор по картинке или акции часто заканчивается разочарованием. Либо диван быстро продавливается, либо просто не подходит под реальный образ жизни семьи.

Что нужно учесть при выборе дивана

Дизайнеры советуют перед покупкой честно ответить на несколько вопросов, а не искать диван "на глаз":

Будет ли диван использоваться только для сидения, или на нем регулярно будут спать?

Есть ли в доме дети или животные, которые будут прыгать на нем и пачкать обивку?

Насколько интенсивно и как часто им будут пользоваться в течение дня?

Впишется ли выбранная глубина сиденья в пропорции комнаты?

Диван должен быть не только красивым, но и удобным. Фото: sobemebli.com

Только отталкиваясь от этих ответов, стоит переходить к моделям и тканям. Иначе есть риск купить красивый диван, который совершенно не подходит под привычки семьи.

На что смотреть в первую очередь

Главный параметр — это эргономика. Прежде всего нужно смотреть на глубину сиденья, высоту спинки, качество наполнителя. Также дизайнеры обращают внимание на конструктивные детали, которые сегодня в тренде:

тонкие ножки визуально облегчают диван и делают комнату просторнее;

визуально облегчают диван и делают комнату просторнее; асимметричные формы , например модели без одного подлокотника, выглядят современно и часто добавляют функциональности;

, например модели без одного подлокотника, выглядят современно и часто добавляют функциональности; благородная цветовая гамма. Оттенки коньяка, карамели и шоколада создают ощущение тепла и элегантности, не выходя из моды так быстро, как яркие цвета.

Как не пожалеть о покупке

Если свести все советы дизайнеров в одну мысль, то диван нужно выбирать ориентируясь сначала на образ жизни, а затем на эстетику. Цвет и форма дивана важны, но обивку можно будет при желании изменить через пару лет, а неподходящий размер исправить не получится.

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