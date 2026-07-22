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"Страшно, но жизнь продолжается". Украинка показала отдых на курорте, который постоянно атакует Россия (фото, видео)

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Автор
Отдых на море Новость обновлена 22 июля 2026, 15:28
Отдых на море. Фото Коллаж "Телеграфа"

Девушка рассказав о бытовых условиях, досуге и личных ощущениях от пребывания

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Курортный сезон в Украине уже который год проходит в условиях войны: на пляжах звучат воздушные тревоги, а отдыхающие вынуждены учитывать риски положения. При этом Черноморск продолжает принимать гостей и сохраняет свою атмосферу приморского города.

В социальной сети Threads украинка рассказала о своем отдыхе в этом южном городе и показала, какая там обстановка этим летом. По ее словам, несмотря на тревоги и угрозы, туристы продолжают приезжать к морю.

Девушка вместе с семьей отправилась на отдых автобусным туром из Полтавской области. Они остановились в небольшом приморском отеле без бассейна и развлечений для детей и общей кухней на территории.

Переглянути в Threads

По словам автора поста, главным преимуществом города стало чистое море. Она отметила, что вода была комфортной, а в некоторые дни поднимались сильные волны. При этом, на пляжах есть предупреждения о минной опасности, но в ходе отдыха девушка не заметила подозрительных предметов в море.

Отдых в Черноморске в 2026
Отдых в Черноморске. Фото: Threads

Отдельной темой стали воздушные тревоги. Украинка призналась, что перед поездкой переживала из-за безопасности, но на месте к этому относятся спокойнее.

Порой воздушные тревоги проходили быстро, а бывали дни, когда их вовсе не было до вечера.

Воздушная тревога в Черноморске
Воздушная тревога в Черноморске. Фото: Threads

Несколько раз семья слышала работу ПВО и взрывы. При необходимости они спускались в укрытия или оставались в номере в ванной комнате.

"Однажды слышали мальчика в истерике типа "я хочу домой!". Любопытно, что большинство туристов из Харькова и Сум. Наша соседка из-под Харькова. Говорила, что здесь она отдохнула и поспала. Я ехала тоже с тревогой, но я это на опросе, из Киева, а мама и имела с Полтавщины только "шахеды" и пару баллистик слышали. Поэтому одесситы как пишут – они правы: местные привыкли, а вы решайте", — пишет автор поста.

На пляже, как говорит отдыхающая, было много людей с домашними животными.

"Кстати, пляж полностью пет френдли. Был день как мы лежали между 6 собаками. Все вежливы. Ни разу не слышала притензий к хозяевам", — сказала она.

Животные на пляже в Черноморске
Животные на пляже в Черноморске. Фото: Threads

Кроме того, девушка особо отметила атмосферу города: туристы встречают рассветы у моря, катаются на сапах, гуляют по улицам. Но сама она не поехала в центр из-за опасений после недавних прилетов.

"Да, немного страшно, но жизнь продолжается", — передала она слова одной из соседок по отелю.

После поездки девушка сделала вывод, что отдых у моря во время войны возможен, однако каждый должен самостоятельно оценивать риски.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Бердянск в оккупации выглядит как город-призрак.

Теги:
#Лето #Отдых #Война #Курорт #Одесская область #Отпуск #Черноморск