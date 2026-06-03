Как защитить дом от пчел: понадобятся ароматические травы или кухонные ингредиенты
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Кое-что точно будет под рукой
С наступлением тепла, окна и балконы в домах все чаще оставляют открытыми, чтобы проветрить помещение. В этот период нередко случается, что пчелы или другие насекомые залетают в дом или кружатся у входа.
Чтобы избежать этого, существуют простые домашние способы, помогающие держать их на расстоянии без ущерба для насекомых. О них написали в "Еldiario".
Как отпугнуть пчел от дома без ущерба для них
Один из самых распространенных вариантов – использование ароматических растений. Мята, базилик, лавровый лист или цитронелла могут создавать естественный барьер у окон и дверей. Достаточно разместить несколько горшков в местах, где чаще всего открываются окна.
Иногда применяют подручные средства, например огуречную кожуру, которую оставляют у подоконников или на балконе. Она действует как временный отпугиватель в небольших зонах.
Еще один вариант — сильные запахи, например корица, кофе или уксус. Их ставят в небольших емкостях у входа или на террасе.
В некоторых случаях используют и дым, но только на открытом воздухе и с соблюдением осторожности. Его применяют точечно и только как временную меру.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как эффективно изгнать тараканов и предотвратить их возвращение.