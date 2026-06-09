Носорог против человека: есть ли шанс спастись от разъяренного великана

Скорость животного удивит многих.

Многие считают носорогов неповоротливыми и медленными из-за их огромного веса и габаритов. На самом же деле эти животные способны развивать скорость, оставляющую человеку очень мало шансов на победу в прямом забеге, говорится в материале Discover Wildlife.

Шустрые великаны

Носороги принадлежат к крупнейшим наземным млекопитающим на планете. Самыми крупными считаются белые носороги, вес которых может достигать 3,5 тонн. Впрочем, даже самые маленькие представители семейства — суматранские носороги — нередко весят около тонны.

Несмотря на свою комплекцию, носороги способны быстро развивать скорость. Взрослый белый носорог может бежать со скоростью до 64 км/ч, черный носорог до 56 км/ч, а суматранский до 40 км/ч. Для сравнения, большинство людей даже во время максимального спринта не превышают скорость около 24 км/ч.

В то же время у носорогов есть одна особенность. Они могут поддерживать максимальную скорость только на коротких дистанциях. Из-за большого веса такие забеги обычно продолжаются лишь несколько сотен метров, после чего животное начинает уставать.

Даже самые маленькие представители семейства носорогов весят около тонны

Можно ли спастись от носорога

Эксперты подчеркивают, что убегать от носорога по прямой – фактически бесполезное дело. Вместо этого шанс на спасение могут дать крупные препятствия — деревья, камни или другие объекты, за которыми можно спрятаться. Также иногда советуют двигаться зигзагами, ведь из-за своих размеров носорогам сложнее резко менять направление движения.

Еще одна интересная особенность этих животных – слабое зрение. Считается, что предметы на расстоянии свыше 15-20 метров, они различают плохо. Поэтому резкие движения или неожиданные звуки могут спровоцировать защитную реакцию и атаку.

Почему носороги атакуют

Несмотря на грозный вид, носороги не относятся к хищникам. Чаще они атакуют не для охоты, а из-за испуга или ощущения угрозы. Специалисты отмечают, что часть атак являются "демонстративными" — животное пытается испугать соперника и может изменить направление, как только почувствует себя в безопасности. Однако рисковать и проверять это на практике точно не следует.

Хотя вероятность случайно встретить носорога в Украине крайне мала, она никогда не равна нулю. Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как огромное дикое животное забежало во Львов, врезалось в забор и потеряло сознание.