Носорог против человека: есть ли шанс спастись от разъяренного великана
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Скорость животного удивит многих.
Многие считают носорогов неповоротливыми и медленными из-за их огромного веса и габаритов. На самом же деле эти животные способны развивать скорость, оставляющую человеку очень мало шансов на победу в прямом забеге, говорится в материале Discover Wildlife.
Шустрые великаны
Носороги принадлежат к крупнейшим наземным млекопитающим на планете. Самыми крупными считаются белые носороги, вес которых может достигать 3,5 тонн. Впрочем, даже самые маленькие представители семейства — суматранские носороги — нередко весят около тонны.
Несмотря на свою комплекцию, носороги способны быстро развивать скорость. Взрослый белый носорог может бежать со скоростью до 64 км/ч, черный носорог до 56 км/ч, а суматранский до 40 км/ч. Для сравнения, большинство людей даже во время максимального спринта не превышают скорость около 24 км/ч.
В то же время у носорогов есть одна особенность. Они могут поддерживать максимальную скорость только на коротких дистанциях. Из-за большого веса такие забеги обычно продолжаются лишь несколько сотен метров, после чего животное начинает уставать.
Можно ли спастись от носорога
Эксперты подчеркивают, что убегать от носорога по прямой – фактически бесполезное дело. Вместо этого шанс на спасение могут дать крупные препятствия — деревья, камни или другие объекты, за которыми можно спрятаться. Также иногда советуют двигаться зигзагами, ведь из-за своих размеров носорогам сложнее резко менять направление движения.
Еще одна интересная особенность этих животных – слабое зрение. Считается, что предметы на расстоянии свыше 15-20 метров, они различают плохо. Поэтому резкие движения или неожиданные звуки могут спровоцировать защитную реакцию и атаку.
Почему носороги атакуют
Несмотря на грозный вид, носороги не относятся к хищникам. Чаще они атакуют не для охоты, а из-за испуга или ощущения угрозы. Специалисты отмечают, что часть атак являются "демонстративными" — животное пытается испугать соперника и может изменить направление, как только почувствует себя в безопасности. Однако рисковать и проверять это на практике точно не следует.
Хотя вероятность случайно встретить носорога в Украине крайне мала, она никогда не равна нулю. Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как огромное дикое животное забежало во Львов, врезалось в забор и потеряло сознание.