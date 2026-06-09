Передавати покази лічильника тепер треба по-новому. Що та для кого змінилося

Це треба робити за два дні до кінця поточного місяця та протягом трьох днів наступного

У процесі передачі показів лічильника сталися зміни. Це стосується абонентів ДТЕК "Київські електромережі" — на новому сайті компанії змінили сторінку передачі даних лічильника.

Що нового у передачі показів

Про це повідомили на сайті компанії. Тепер контролювати дані своїх електролічильників простіше, бо після ідентифікації абонента автоматично з’являється вся інформація про лічильник та передані покази. Це дає змогу знайти необхідну інформацію в один клік та швидко передати покази онлайн.

Як передати покази лічильника Дтек Київські електромережі. Фото: dtek-kem.com.ua

Крім того, у полі особового рахунку тапер відображається серійний номер та модель лічильника. Це дозволяє безпомилково визначите саме свій прилад обліку в багатоквартирних будинках й уникнути помилок під час передачі показів.

На сторінці передачі показів розміщені інструкції, як правильно знімати покази з різних типів лічильників, як виявити помилку в роботі приладу та подати заявку на її усунення. Також там доступне відео, як передавати дані через чат-бот у Viber або Telegram з QR-кодом для легкого переходу.

Коли треба передавати покази

У ДТЕК нагадали, що передавати покази потрібно за два дні до кінця поточного місяця та протягом трьох днів наступного. Якщо не вкластися у цей термін, обсяг споживання електроенергії визначається за середньодобовим показником. Це може призвести до розбіжностей у нарахуваннях.

Раніше "Телеграф" розповідав, як і коли необхідно робити перевірку лічильників. В Україні діють чіткі правила щодо повірки приладів обліку, і їхнє ігнорування може призвести до нарахування платежів за загальними нормами споживання.