Кондиціонер не потрібен: європейці охолоджують дім пляшками та рушниками

Ці способи значно не охолодять дім, але в ньому буде комфортніше

У спекотні дні кондиціонер здається найзручнішим способом охолодити житло, однак встановити його може не кожен через високу вартість. Через це багато людей шукають більш доступні варіанти.

У країнах Європи популярності набули прості побутові методи, які допомагають знизити температуру в кімнатах без використання техніки. Про них написали в "na Тemat".

Пляшка з водою замість кондиціонера

В Італії та Іспанії популярний простий метод: пляшку з водою заморожують у морозильній камері, а потім ставлять біля відкритого вікна або перед вентилятором. Холод від пляшки допомагає трохи охолодити повітря, яке потрапляє в кімнату або розганяється по приміщенню.

Такий спосіб часто називають "домашнім кондиціонером", хоча він працює значно слабше, але все ж дає відчуття прохолоди.

Заморожена пляшка з водою. Фото: eldiario

Вологі тканини

Ще один поширений варіант — вологі рушники або простирадла на вікнах, який прийшов з південної Європи. Коли через них проходить повітря, вода поступово випаровується, і це природним чином знижує температуру в кімнаті. Метод особливо ефективний при легкому протязі.

Вологий рушник висить біля вікна. Фото: згенероване ШІ

Як зменшити нагрівання житла

Фахівці також радять контролювати кількість сонячного світла в приміщенні. Вдень варто закривати штори, жалюзі або рулонні системи, щоб зменшити нагрівання від скла — одного з головних джерел спеки в кімнаті.

Навіть просте затемнення вікон тканиною або ковдрою може допомогти утримати прохолоду довше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як зменшити витрати на кондиціонер без втрати комфорту.