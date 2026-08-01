Месяц питалась на прожиточный минимум: чем закончился эксперимент украинки

В сети благодарят девушку — ее подход помог многим украинцам уменьшить расходы на питание

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Современная жизнь требует гибкости, особенно когда речь идет о планировании ежедневных расходов на питание. Украинка наглядно показала, что на это можно тратить относительно небольшие деньги.

Блогер realnotes.ua питается на 3140 грн в месяц. Девушка показывает, что покупает, а затем, что готовит из этих продуктов.

Многие пользователи скептически относятся к ее "челленджу", однако по истечении месяца девушка доказывает, что главный секрет успешного бюджетного рациона — это не суровые ограничения, а грамотное сочетание базовых круп, сезонных овощей и белковых продуктов.

В июле 2026 девушка потратила на продукты питания 3140 грн. Эта сумма чуть меньше, чем прожиточный минимум в Украине — 3 328 грн. Realnotes.ua делала несколько больших закупок в месяц, после чего несколько раз точечно докупала необходимые товары.

В последние дни месяца она питалась так:

Йогурт + овсяное печенье.

Рис + салат (капуста, 2 яйца, колбаса, майонез).

Рис + свиная котлета + жареная колбаса.

Рис + свиная котлета + жареная колбаса

Рис + салат

Йогурт + овсяники

Гречка + свиная котлета.

Омлет + сыр Инсалата.

Гречка + омлет + сыр.

Гречка + свиная котлета

Омлет + сыр Инсалата

Гречка + омлет + сыр

Также она поделилась и другими тратами за месяц. Большую часть бюджета "съела" аренда жилья и коммунальные услуги

Ранее "Телеграф" сообщал, что для более-менее нормальной жизни украинским пенсионерам нужна пенсия на уровне 12–15 тысяч гривен в месяц. В то же время выплаты в размере около 9-9,5 тысячи гривен, которые соответствуют реальному прожиточному минимуму по нынешним ценам, обеспечивают только базовое выживание.