Олелько - це теж Олександр: як звернутися до чоловіка українською

Про деякі форми навіть не всі знають

Ім’я Олександр вже багато століть залишається одним із найпопулярніших чоловічих імен у світі. Воно поширене й в Україні, однак не всі знають, які українські скорочені та пестливі форми цього імені існують.

"Телеграф", посилаючись на редакторку Ольгу Васильєву, розповідає про те, як ще можна звертатись до Олександра скорочено. Серед варіантів можна знайти навіть "Олелько".

Найвідомішою українською зменшувальною формою імені Олександр є "Сашко". Також вживаються варіанти "Санько", "Лесь" і "Лесик". Крім того, існує менш відома старовинна форма — "Олелько", яка колись також використовувалася як варіант цього імені.

Мовознавці зазначають, що форми "Лесь" і "Лесик" можуть походити не лише від імені Олександр, а й від імені Олексій.

Що означає це ім'я

Щодо значення імені, воно має давньогрецьке походження. Ім’я Олександр утворене від слів, які перекладаються як "захищати" та "людина". Тому його традиційно трактують як "захисник людей". Саме завдяки такому значенню ім’я протягом століть асоціюється із силою, мужністю та готовністю допомагати іншим.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як красиво звернутися до Ірини українською.