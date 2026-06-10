Українські відповідники здивують: як сказати "скатертью дорога" без кальки
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Цей вислів змінюється залежно від ситуації
Вислів "скатертью дорога" часто можна почути в розмовах, але перекласти його українською дослівно не так просто — і саме тут виникає плутанина, адже в нашій мові є кілька зовсім різних варіантів залежно від емоцій і ситуації.
Щоб дізнатися відповідники, журналісти звернулися до онлайн-бібліотеки словників "Горох".
У словниках зазначають, що прямого дослівного перекладу цього вислову немає.
Можна сказати:
- "полотном дорога!"
- "з богом, парасю!"
- "баба з воза – коням легше!"
Філологиня Юлія Костюк зазначає, як передає "УНІАН", що у розмовній мові також існують варіанти з негативним відтінком, але їх вибір залежить від контексту.
Серед поширених:
- "баба з воза — кобилі легше"
- "западися"
- "згинь з очей"
- "щезни"
У більш емоційному мовленні можуть траплятися й різкі розмовні форми, наприклад: "Хай тебе качка копне", "Згинь, нечиста сило", "Бери ноги в руки" або просто "Дуй звідси".
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що насправді означає колоритне українське слово "фігля".