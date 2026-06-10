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Українські відповідники здивують: як сказати "скатертью дорога" без кальки

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Як українською передати один вислів Новина оновлена 10 червня 2026, 14:48
Як українською передати один вислів. Фото Колаж "Телеграфу"

Цей вислів змінюється залежно від ситуації

Вислів "скатертью дорога" часто можна почути в розмовах, але перекласти його українською дослівно не так просто — і саме тут виникає плутанина, адже в нашій мові є кілька зовсім різних варіантів залежно від емоцій і ситуації.

Щоб дізнатися відповідники, журналісти звернулися до онлайн-бібліотеки словників "Горох".

У словниках зазначають, що прямого дослівного перекладу цього вислову немає.

Можна сказати:

  • "полотном дорога!"
  • "з богом, парасю!"
  • "баба з воза – коням легше!"

Філологиня Юлія Костюк зазначає, як передає "УНІАН", що у розмовній мові також існують варіанти з негативним відтінком, але їх вибір залежить від контексту.

Серед поширених:

  • "баба з воза — кобилі легше"
  • "западися"
  • "згинь з очей"
  • "щезни"

У більш емоційному мовленні можуть траплятися й різкі розмовні форми, наприклад: "Хай тебе качка копне", "Згинь, нечиста сило", "Бери ноги в руки" або просто "Дуй звідси".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що насправді означає колоритне українське слово "фігля".

Теги:
#Українська мова #Переклад #Слово