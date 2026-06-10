Українські відповідники здивують: як сказати "скатертью дорога" без кальки

Цей вислів змінюється залежно від ситуації

Вислів "скатертью дорога" часто можна почути в розмовах, але перекласти його українською дослівно не так просто — і саме тут виникає плутанина, адже в нашій мові є кілька зовсім різних варіантів залежно від емоцій і ситуації.

Щоб дізнатися відповідники, журналісти звернулися до онлайн-бібліотеки словників "Горох".

У словниках зазначають, що прямого дослівного перекладу цього вислову немає.

Можна сказати:

"полотном дорога!"

"з богом, парасю!"

"баба з воза – коням легше!"

Філологиня Юлія Костюк зазначає, як передає "УНІАН", що у розмовній мові також існують варіанти з негативним відтінком, але їх вибір залежить від контексту.

Серед поширених:

"баба з воза — кобилі легше"

"западися"

"згинь з очей"

"щезни"

У більш емоційному мовленні можуть траплятися й різкі розмовні форми, наприклад: "Хай тебе качка копне", "Згинь, нечиста сило", "Бери ноги в руки" або просто "Дуй звідси".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що насправді означає колоритне українське слово "фігля".