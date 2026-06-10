Забудьте о кондиционере: как итальянцы охлаждают дом в 35-градусную жару простым способом

Один обычный прием помогает существенно понизить температуру в помещении летом.

Пока некоторые украинцы включают кондиционер в первую же волну жары, жители Италии часто обходятся без него даже тогда, когда температура воздуха превышает +35 градусов. Секрет заключается не в их особой выносливости, а в простых бытовых привычках, помогающих сохранять прохладу в доме, пишет издание Dnevno.hr.

Главный лайфхак для комфортной температуры в доме – не впускать горячий воздух. Для этого откройте окна на ночь и закройте ранним утром, когда солнце еще не поднялось высоко. В течение всего дня держите окна закрытыми, а в идеале еще и зашторенными. Таким образом вы создадите эффект термоса в квартире – прохладный воздух не будет выходить наружу, а жара не попадет внутрь.

Эксперты отмечают, что правильное затенение помещения может быть не менее важно, чем кондиционер. Плотные шторы, жалюзи или наружные роллеты помогают блокировать солнечное тепло и поддерживать комфортную температуру внутри дома. По рекомендациям специалистов, в дневное время желательно удерживать температуру в доме ниже 32 градусов, а ночью — ниже 24 градусов.

Также имеет смысл минимизировать использование бытовых приборов, выделяющих тепло. В первую очередь это духовки, утюги, фены и сушилки для одежды. Если есть возможность, готовить еду лучше утром или вечером, когда температура за окном ниже.

Еще один популярный способ – создание естественной циркуляции воздуха. Для этого нужно открыть окна с разных сторон дома или квартиры, чтобы образовался сквозняк. Такой метод особенно эффективен в ночное время.

Также стоит помнить о вентиляторах. Впрочем, хотя они и создают ощущение прохлады, во время экстремальной жары их эффективность ограничена. При температуре выше 35 градусов вентилятор уже не способен полноценно защитить организм от перегрева.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как снизить расходы на кондиционер без потери комфорта.