Часть украинцев в июне получит пенсии раньше других: когда придут деньги
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Законодательство определяет список лиц, чье финансирование обеспечивается в приоритетном порядке
Пенсионный фонд Украины проводит выплаты поэтапно. В связи с этим в июне 2026 года часть украинцев может получить свои пенсии раньше других.
Об этом сообщается на сайте ПФУ.
Когда украинцам приходят пенсии
Выплаты происходят в период с 4 до 25 числа каждого месяца. В течение этого времени банки и почтовые операторы перечисляют или доставляют средства получателям в соответствии с утвержденным графиком.
Кто получит деньги одним из первых
Законодательство определяет список лиц, чье финансирование обеспечивается в приоритетном порядке. Среди тех, кто может получить пенсию раньше:
- участники боевых действий;
- люди с инвалидностью вследствие войны;
- члены семей погибших защитников и защитниц;
- лица с особыми заслугами перед Украиной.
Это сделано для того, чтобы люди со специальным статусом вовремя получали помощь от государства.
Напомним, ранее мы писали о том, что не так с масштабной пенсионной реформой в Украине. Искусственный интеллект проанализировал изменения и вынес свой вердикт.
Также "Телеграф" объяснял, как в Украине рассчитывают пенсию. На нее напрямую влияет средняя зарплата.