Часть украинцев в июне получит пенсии раньше других: когда придут деньги

Законодательство определяет список лиц, чье финансирование обеспечивается в приоритетном порядке

Пенсионный фонд Украины проводит выплаты поэтапно. В связи с этим в июне 2026 года часть украинцев может получить свои пенсии раньше других.

Об этом сообщается на сайте ПФУ.

Когда украинцам приходят пенсии

Выплаты происходят в период с 4 до 25 числа каждого месяца. В течение этого времени банки и почтовые операторы перечисляют или доставляют средства получателям в соответствии с утвержденным графиком.

Кто получит деньги одним из первых

Законодательство определяет список лиц, чье финансирование обеспечивается в приоритетном порядке. Среди тех, кто может получить пенсию раньше:

участники боевых действий;

люди с инвалидностью вследствие войны;

члены семей погибших защитников и защитниц;

лица с особыми заслугами перед Украиной.

Это сделано для того, чтобы люди со специальным статусом вовремя получали помощь от государства.

Напомним, ранее мы писали о том, что не так с масштабной пенсионной реформой в Украине. Искусственный интеллект проанализировал изменения и вынес свой вердикт.

Также "Телеграф" объяснял, как в Украине рассчитывают пенсию. На нее напрямую влияет средняя зарплата.