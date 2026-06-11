Шторки и громоздкие кабины в прошлом: главный тренд для душевой в 2026 году

Открытая душевая зона без барьеров все чаще заменяет традиционные ванные и душевые кабины.

Традиционные душевые кабины со шторками и высокими бортиками постепенно теряют популярность. В 2026 году одним из самых заметных трендов в дизайне ванных комнат стали душевые типа walk-in – открытые конструкции без порогов и лишних перегородок, которые делают помещение более светлым и визуально просторным. Более подробно об этом решении рассказал портал Оkdiario.

Такие душевые чаще выбирают как для новостроек, так и во время ремонта старого жилья. Их главная особенность состоит в отсутствии дверей и складных конструкций. Обычно душевая зона располагается практически на одном уровне с полом, а от брызг ее защищает стационарная стеклянная перегородка или даже отсутствие какого-либо полного ограждения.

Ванная комната кажется большей и становится удобнее

Одним из главных преимуществ walk-in душевых дизайнеров называют эффект визуального расширения пространства. Отсутствие массивных кабин, раздвижной двери и шторок позволяет свету беспрепятственно распространяться помещением.

Особенно заметен этот эффект в небольших городских квартирах, где каждый квадратный метр имеет значение. Благодаря открытой планировке ванная комната выглядит более современной и не столь захламленной.

Кроме того, меньшее количество перепадов высоты помогает снизить риск падений и травм, остающихся одними из самых распространенных бытовых несчастных случаев.

Меньше времени на уборку

Владельцы таких душевых также отмечают более простой уход. В конструкции walk-in обычно меньше металлических профилей, уплотнителей, роликов и других элементов, где скапливаются влага, известковый налет и остатки моющих средств. Благодаря большим стеклянным поверхностям и сплошным покрытиям очистка занимает меньше времени, а поддерживать аккуратный вид ванной комнаты становится проще.

Подходит почти к любому интерьеру

Несмотря на то, что душевые walk-in часто ассоциируют с современным минимализмом, они хорошо вписываются и в другие стили оформления. Для украшения можно использовать натуральный камень, керамическую плитку, микроцемент или крупноформатный керамогранит.

Эксперты отмечают, что открытые душевые соответствуют долгосрочным тенденциям жилищного строительства. Покупатели недвижимости все чаще обращают внимание на функциональность, доступность и простоту ухода за помещениями.

Поэтому душевые walk-in рассматривают не только как модный элемент интерьера, но и как практическое вложение, которое может повысить привлекательность жилья и сделать ванную более комфортной на долгие годы.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как типичная ошибка во время ремонта может обернуться штрафом, о котором многие узнают уже постфактум.