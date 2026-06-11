Традиционный цемент всё? Найдена экологическая альтернатива из морских глубин

Добавление такого материала непосредственно в цементные смеси позволяет "закопать" углерод внутри строительных конструкций

В мире появилась перспективная экологическая альтернатива традиционному бетону, которая навсегда может сменить строительную индустрию. Исследователи из Университета Майами нашли способ превратить масштабную проблему прибрежных зон в мощный инструмент борьбы с изменением климата. Они разрабатывают инновационный строительный материал, где часть традиционного, грязного для экологии цемента заменяется биоугольом (biochar), полученным из морских водорослей.

Об этом пишет ecoticias. В издании пишут, что производство традиционного цемента – один из самых сложных секторов для декарбонизации. На него приходится от 5% до 8% мировых выбросов углекислого газа (CO2). Строительная сфера отвечает почти за треть глобальных выбросов. Поэтому даже незначительные улучшения в этой области способны существенно повлиять на экологию планеты.

Двойная польза – спасение побережья и уменьшение выбросов

Для Южной Флориды чрезмерный рост морских водорослей является серьезной экологической проблемой и головной болью для служб утилизации отходов. Ученые решили использовать эту биомассу как сырье.

Цемент из водорослей

Водоросли перерабатывают в биоуголь — пористый материал, богатый углеродом, который образуется путем термического разложения биомассы в условиях низкого содержания кислорода. Добавление такого материала непосредственно в цементные смеси позволяет "закопать" углерод внутри строительных конструкций.

Преодоление главного вызова

Команда из Университета Майами нашла решение: они применяют химическую обработку поверхности биоугля (так называемую "функционализацию"), благодаря которой оно гораздо лучше связывается с цементной матрицей. Ученые планируют увеличить долю замещения цемента экологическим аналогом до 20–30% без потери эксплуатационных характеристик.

Дополнительно учёные используют технологию карбонизации (carbon curing). На этапе отверждения свежий бетон заставляют активно поглощать и связывать углекислый газ, превращая его в стабильную минеральную форму (карбонат кальция), вместо того чтобы материал медленно впитывал CO2 из атмосферы десятилетиями.

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