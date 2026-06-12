Никакая она не "Аннушка" и "Нюша": как ласково обратиться к девушке с этим именем

Украинская языковая традиция имеет невероятно богатый и благозвучный арсенал собственных соответствий для каждого имени

В повседневном общении украинцы до сих пор часто используют несвойственные нашему языку формы имен, в частности их обрусевшие варианты. Одним из самых распространенных примеров являются заимствованные из русского языка ласковые формы имени Анна или Ганна.

Популярные варианты типа "Анюта", "Аннушка", "Нюша", "Аничка" или "Анечка" являются типичными кальками, которые десятилетиями навязывались нашему обществу. Языковед Ольга Васильева отмечает, что такие формы женских имен, как Наташа, Маша, Даша, Ксюша и Анюта, нуждаются в немедленной замене.

Вместо чужого "шанькання" и калькированных суффиксов филологиня советует выбирать удельные украинские варианты:

Ганнуся;

Ганя;

Ганця.

При этом эксперт акцентирует, что окончание — это в сокращенных формах (например Ганця, Настуся-Настця) является сугубо украинской языковой особенностью, которая подчеркивает подлинность имени.

В свою очередь филологиня Лариса Чемерис замечает, что официальные формы "Анна" и "Ганна" имеют множество других изящных и нежных уменьшительно-ласкательных соответствий. В частности, она рекомендует использовать следующие традиционные варианты:

Ганнонька;

Ганночка.

Ранее "Телеграф" писал, что языковеды назвали благозвучные украинские формы имени Павел