Забудьте о "Паше": языковеды назвали благозвучные украинские формы имени Павел

В украинском языке существуют десятки ласковых вариантов одного из самых распространенных мужских имен.

Имя Павел уже много веков остается одним из самых популярных в Украине. Оно имеет давнюю историю, а также немало уменьшительно-ласкательных форм, которые могут активно использоваться в семье и среди друзей. Телеграф, ссылаясь на словарь "Горох", расскажет о лучших из них.

По данным украинских языковедов, Павла можно ласково называть: Павлик, Павлусь, Павлусик, Павлусенько, Павлуша, Павлушка, Павлуня, Павлунь, Павлуньо, Павлычко, Павлонько, Павлыш, Пава или Павка. Такие формы зафиксированы в словарях украинских имен.

Часто в обиходе также можно услышать обращения Павлик, Павлуша, Павлуся, Павлюнька или Павлюша. Они считаются распространенными разговорными и ласковыми вариантами этого имени.

Что известно об этом имени

Само имя Павел происходит от латинского слова Paulus, что переводится как "малый", "младший" или "скромный". Широкое распространение оно получило благодаря апостолу Павлу — одному из известнейших деятелей раннего христианства.

Имя традиционно для Украины и не теряет популярности на протяжении многих поколений. По данным специализированных ресурсов, его носят около 1,26% мужчин в Украине, а общее количество носителей может достигать 180 тысяч человек. Наибольшую популярность имя приобрело в конце ХХ века, однако и сегодня остается довольно распространенным среди украинцев.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно обращаться к Игорю, согласно новому украинскому правописанию.