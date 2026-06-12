Ніяка вона не "Аннушка" і "Нюша": як лагідно звернутися до дівчини з цим імʼям

Українська мовна традиція має неймовірно багатий та милозвучний арсенал власних відповідників для кожного імені

У повсякденному спілкуванні українці досі часто використовують непритаманні нашій мові форми імен, зокрема їхні зросійщені варіанти. Одним із найпоширеніших прикладів є запозичені з російської мови пестливі форми імені Анна або Ганна.

Популярні варіанти на кшталт "Анюта", "Аннушка", "Нюша", "Анічка" чи "Анечка" є типовими кальками, які десятиліттями нав'язувалися нашому суспільству. Мовознавиця Ольга Васильєва наголошує, що такі форми жіночих імен, як Наташа, Маша, Даша, Ксюша та Анюта, потребують негайної заміни.

Замість чужого "шанькання" та калькованих суфіксів філологиня радить обирати питомі українські варіанти:

Ганнуся ;

; Ганя ;

; Ганця.

При цьому експертка акцентує, що закінчення -ця у скорочених формах (як-от Ганця, Настуся-Настця) є суто українською мовною особливістю, яка підкреслює автентичність імені.

Своєю чергою філологиня Лариса Чемерис зауважує, що офіційні форми "Анна" та "Ганна" мають безліч інших витончених та ніжних зменшувально-пестливих відповідників. Зокрема, вона рекомендує використовувати такі традиційні варіанти:

Ганнонька ;

; Ганночка.

Раніше "Телеграф" писав, що мовознавці назвали наймилозвучніші українські форми імені Павло