Почему кассир "АТБ" может забрать у вас часть товара: хитрость с акциями, о которой не все знают

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В торговой сети "АТБ" во время акций могут действовать ограничения на количество товара, которое разрешено приобрести одному покупателю.

Об этом "Телеграфу" рассказал сотрудник "АТБ", пожелавший остаться анонимным.

Конкретное ограничение зависит от условий каждого предложения.

"Бывает, ставят 12, бывает 24", — сказал собеседник.

Торговый зал "АТБ"

Также он рассказал "Телеграфу", что сотрудники торговой сети "АТБ" работают по внутреннему кодексу правил, которые обязаны соблюдать. В частности, кассиры не имеют права без веской причины отказывать покупателям в обслуживании.

По словам работника сети, кассирам "АТБ" запрещено обсуждать с покупателями темы, не связанные с их обслуживанием. В частности, речь идет о личных разговорах, которые не касаются работы.

Напомним, работник сети рассказывал, что внутренний кодекс "АТБ" содержит требования не только к работе персонала, но и к его внешнему виду. В частности, работникам запрещено работать с распущенными волосами — они должны быть аккуратно собраны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что больше всего раздражает в магазинах сети "АТБ" покупателей.