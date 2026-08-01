"Суперфуд" прямо из леса: украинка показала ценные "трофеи", которые нашла в Карпатах (фото)
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Этот вид грибов обладает рядом уникальных свойств.
Украинка сказала, какое сокровище она нашла прямо под ногами в Карпатах. Так, отправившись на "тихую охоту" она обнаружила огромные поляны с грибами лисичками.
Об этом рассказала пользовательница соцсети Threads. Следует добавить, что этот гриб уникален по содержанию полезных микроэлементов и витаминов.
На фото, обнародованных женщиной, видны значительные площади, заполоненные лисичками. Яркий цвет грибов интересно контрастирует с лесом, который их окружает.
"Нет, это не ИИ. Это карпатские лисички", — говорится в сообщении.
Что делает лисички такими особенными?
Их яркий цвет и характерная форма – это только внешняя оболочка. Истинная ценность скрывается внутри, в уникальном химическом составе, что превращает их в настоящий суперфуд.
Лисички – это кладезь полезных элементов. Они содержат:
- Витамины: огромное количество витамина А (что делает их незаменимым для зрения), а также витамины группы В и РР.
- Микроэлементы: медь и цинк, играющие ключевую роль во многих биохимических процессах организма.
- Аминокислоты: строительные блоки для белков, необходимые для регенерации тканей и нормального функционирования всех систем.
- Пектины: природные сорбенты, помогающие выводить токсины из организма.
- Уникальная хиноманноза – вещество, которое делает лисички незаменимыми в борьбе с паразитами.
- По содержанию каротина превосходят все известные грибы.
Этот богатый состав делает грибы лисички не просто едой, а функциональным продуктом, способным поддерживать здоровье человека на многих уровнях.
Ранее "Телеграф" рассказывал, когда идти за грибами, чтобы вернуться с полной корзиной.