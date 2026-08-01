"Суперфуд" прямо из леса: украинка показала ценные "трофеи", которые нашла в Карпатах (фото)

Этот вид грибов обладает рядом уникальных свойств.

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Украинка сказала, какое сокровище она нашла прямо под ногами в Карпатах. Так, отправившись на "тихую охоту" она обнаружила огромные поляны с грибами лисичками.

Об этом рассказала пользовательница соцсети Threads. Следует добавить, что этот гриб уникален по содержанию полезных микроэлементов и витаминов.

На фото, обнародованных женщиной, видны значительные площади, заполоненные лисичками. Яркий цвет грибов интересно контрастирует с лесом, который их окружает.

"Нет, это не ИИ. Это карпатские лисички", — говорится в сообщении.

Женщина наткнулась на целые поляны лисичек

Лисички, которые нашла женщина, были достаточно большого размера

В Карпатах можно встретить настоящие природные сокровища

Что делает лисички такими особенными?

Их яркий цвет и характерная форма – это только внешняя оболочка. Истинная ценность скрывается внутри, в уникальном химическом составе, что превращает их в настоящий суперфуд.

Лисички – это кладезь полезных элементов. Они содержат:

Витамины: огромное количество витамина А (что делает их незаменимым для зрения), а также витамины группы В и РР.

Микроэлементы: медь и цинк, играющие ключевую роль во многих биохимических процессах организма.

Аминокислоты: строительные блоки для белков, необходимые для регенерации тканей и нормального функционирования всех систем.

Пектины: природные сорбенты, помогающие выводить токсины из организма.

Уникальная хиноманноза – вещество, которое делает лисички незаменимыми в борьбе с паразитами.

По содержанию каротина превосходят все известные грибы.

Этот богатый состав делает грибы лисички не просто едой, а функциональным продуктом, способным поддерживать здоровье человека на многих уровнях.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда идти за грибами, чтобы вернуться с полной корзиной.