Забудьте про цемент и металлические опоры: эта разработка позволяет строить дома значительно быстрее

Для строительства дома используют только специальное дерево

Строительная отрасль постепенно переходит к более быстрым и более экологичным решениям. Одной из таких инноваций стала разработка, позволяющая возводить стены по принципу конструктора без использования цемента, раствора и металлических опор.

Система основана на специальных деревянных блоках, изготовленных из сертифицированной древесины. Они имеют точную форму и соединяются между собой благодаря замковой конструкции, напоминающей сборку LEGO. Это позволяет быстро формировать стены без дополнительных строительных материалов, как написали в "Oeste Geral".

Блоки, соединяемые как конструктор LEGO. Фото: Oeste Geral

Быстрое возведение каркаса здания. Фото: Oeste Geral

По словам разработчиков, главное преимущество технологии — скорость. Благодаря предварительному изготовлению всех элементов на заводе, строители тратят время только на сборку конструкции на месте. В результате монтаж одного квадратного метра стены может занимать менее минуты, а общий срок строительства существенно сокращается.

Также технология уменьшает потребность в тяжелой технике и снижает затраты на этапе строительства. Отдельно подчеркивается экологичность решения, ведь дерево является возобновляемым материалом, и при условии ответственного использования оказывает меньшее воздействие на окружающую среду.

После прохождения сертификации система уже может применяться в жилищном строительстве и небольших коммерческих объектах. Среди возможных вариантов использования — частные дома, дачи, небольшие магазины, а также хозяйственные постройки.

Ранее "Телеграф" рассказывал об экологической альтернативе цементу, созданной на основе материалов из морских глубин.