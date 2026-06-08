Строительство дома всегда стоит дороже, чем ожидалось. 5 причин, почему бюджет трещит по швам

Некоторые моменты выпадают из внимания, а потом влетают в копеечку

При строительстве частного дома расходы обычно оказываются значительно больше начальных расчетов. Есть несколько причин, почему так происходит.

По разным оценкам, в среднем приходится тратить на 30% больше, чем планировалось. Однако в некоторых случаях может потребоваться удвоить сумму, пишут "Волынские новости".

Почему на строительство частного дома приходится тратить дополнительные средства

Земельный участок. Главными факторами при выборе земли под дом обычно являются стоимость и расстояние до центра города. Однако при строительстве могут быть неприятные сюрпризы. Например, болотистая или нестабильная почва требует больших вложений для закладки фундамента.

Также радикально повысить стоимость проекта может отсутствие коммуникаций поблизости. В этом случае подвод воды или электричества может обойтись как отдельный строительный проект.

Что приводит к дополнительным затратам на строительство. Инфографика: "Телеграф"/ШИ

Строительные материалы. Даже недешевые стройматериалы могут оказаться ненадлежащего качества. Иногда через несколько лет после строительства могут сказаться скрытые дефекты кирпича, утеплителя или гидроизоляции. На исправление ситуации может уйти немало денег.

Неудачные рекомендации исполнителей. Зачастую заказчик полагается на специалистов, которым доверил проект. Однако реалии таковы, что строители часто рекомендуют не оптимальные технологии и материалы, а те, с которыми они привыкли работать. Из-за нехватки опыта они используют не самые лучшие решения.

Устаревшие подходы. Буквально за десятилетие существенно изменились требования к проектированию домов. В частности, современное жилье должно быть оборудовано многими точками электропитания для гаджетов и устройств, системы наблюдения и т.д. Если это не учтено, владельцы дома вынуждены либо переделывать все, либо жить с мотками проводов в каждой комнате.

Корректировка в процессе строительства. Изменения на этапе строительства приводят к значительному превышению первоначального бюджета. Например, заказчик понял, что в детской будет слишком темно, когда стены уже возведены. Однако сделать еще одно окно на этом этапе – дополнительные затраты.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в строительстве появилась технология с использованием бесплатного сырья. Цемент больше не требуется.