Забудьте про цемент і металеві опори: ця розробка дозволяє зводити будинки значно швидше

Для будівництва дома використовують лише спеціальне дерево

Будівельна галузь поступово переходить до швидших і більш екологічних рішень. Однією з таких інновацій стала розробка, яка дозволяє зводити стіни за принципом конструктора, без використання цементу, розчину та металевих опор.

Система базується на спеціальних дерев’яних блоках, виготовлених із сертифікованої деревини. Вони мають точну форму та з’єднуються між собою завдяки замковій конструкції, що нагадує складання LEGO. Це дозволяє швидко формувати стіни без додаткових будівельних матеріалів, як написали в "Oeste Geral".

Блоки, що з’єднуються як конструктор LEGO. Фото: Oeste Geral

Швидке зведення каркасу будівлі. Фото: Oeste Geral

За словами розробників, головна перевага технології — швидкість. Завдяки попередньому виготовленню всіх елементів на заводі, будівельники витрачають час лише на складання конструкції на місці. У результаті монтаж одного квадратного метра стіни може займати менше хвилини, а загальний термін будівництва суттєво скорочується.

Також технологія зменшує потребу у важкій техніці та знижує витрати на будівельному етапі. Окремо підкреслюється екологічність рішення, адже дерево є відновлюваним матеріалом і за умови відповідального використання має менший вплив на довкілля.

Після проходження сертифікації система вже може застосовуватися у житловому будівництві та невеликих комерційних об’єктах. Серед можливих варіантів використання — приватні будинки, дачі, невеликі магазини, а також господарські споруди.

Раніше "Телеграф" розповідав про екологічну альтернативу цементу, яку створили на основі матеріалів із морських глибин.