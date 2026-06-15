Редкое явление заметили в Украине. Как возникает и какой шанс увидеть (фото)

Оно образуется из-за дифракции света

В Запорожье местные увидели странное редкое явление. Над Мелитополем зафиксировали радужное облако.

Об этом сообщают местные каналы. Отмечается, что увидеть такое явление можно очень редко.

"В небе над Мелитополем появились радужные облака", — говорится в сообщении.

Радужные облака в Мелитополе

Как видно на скриншотах из видео, лишь небольшую часть облачка выкрасило в цвета радуги. Выглядит это довольно странно и красиво, будто облако перекрыла радуга.

Радужные облака в Мелитополе

Что известно о странном явлении

Радужные облака – это атмосферно-оптическое явление, известное как иризация (или иридесценция). Оно возникает, когда солнечный свет проходит через микроскопические капли воды или кристаллики льда в тонких облаках, расщепляясь и рассеиваясь на цвет спектра. Таким образом облако имеет цвет радуги.

Часто из-за иризации облака напоминают перламутровые переливы, разлитое на воде масло, матовую радугу или бензиновую пленку. Чаще цвета пастельные, но иногда встречаются яркие и неоновые. Похожее явление было замечено и в Мелитополе.

Радужные облака

Чаще увидеть иризацию можно в тонких кучевых, перистых, высококучевых или линзообразных облаках. В целом ученые выделяют два вида радужных облаков:

Пилеус (шарфовые облака) — образуются поверх больших кучевых облаков в жаркие влажные дни. Восходящие потоки воздуха формируют тонкий "шарфик", рассеивающий свет на цвета.

— образуются поверх больших кучевых облаков в жаркие влажные дни. Восходящие потоки воздуха формируют тонкий "шарфик", рассеивающий свет на цвета. Полярные стратосферные (перламутровые) облака – редкое явление на больших высотах (20-30 км), состоящее из кристаллов льда. Их можно наблюдать зимой в высоких широтах.

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