Рідкісне явище помітили в Україні. Як виникає та який шанс побачити (фото)

Воно утворюється через дифракцію світла

На Запоріжжі місцеві побачили дивне рідкісне явище. Над Мелітополем зафіксували веселкову хмару.

Про це повідомляють місцеві канали. Зазначається, що побачити таке явище можна вкрай рідко.

"У небі над Мелітополем зʼявились веселкові хмари", — йдеться у повідомленні.

Веселкові хмари у Мелітополі

Як видно на скриншотах з відео, лише невелику частину хмаринки пофарбувало у кольори веселки. Виглядає це досить дивно та гарно, ніби хмару перекрила веселка.

Веселкові хмари у Мелітополі

Що відомо про дивне явище

Веселкові (або райдужні) хмари — це атмосферно-оптичне явище, відоме як іризація (або іридесценція). Воно виникає, коли сонячне світло проходить крізь мікроскопічні краплі води або кристалики льоду в тонких хмарах, розщеплюючись і розсіюючись на кольори спектра. Таким чином хмара має кольори веселки.

Часто за іризації хмари нагадують перламутрові переливи, розлиту на воді олію, матову веселку або бензинову плівку. Частіше кольори пастельні, але іноді зустрічаються яскраві та неонові. Схоже явище помітили й у Мелітополі.

Веселкові хмари

Найчастіше побачити іризацію можна у тонких купчастих, перистих, висококупчастих або лінзоподібних хмарах. Загалом науковці виділяють два види веселкових хмар:

Пілеус (шарфові хмари) — утворюються поверх великих купчастих хмар у спекотні вологі дні. Висхідні потоки повітря формують тонкий "шарфик", який розсіює світло на кольори.

— утворюються поверх великих купчастих хмар у спекотні вологі дні. Висхідні потоки повітря формують тонкий "шарфик", який розсіює світло на кольори. Полярні стратосферні (перламутрові) хмари — рідкісне явище на великих висотах (20-30 км), яке складається з кристалів льоду. Їх можна спостерігати взимку у високих широтах.

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