Гороскоп на 17 июня по картам Таро: Рыбам - прислушиваться к интуиции, Львам - громкая победа
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Узнайте, какие события, возможности и предупреждения приготовила судьба
Завтрашний день пройдет под влиянием сильных энергий Таро, которые помогут многим знакам увидеть скрытые возможности и принять правильные решения, сообщает "Телеграф". Некоторые арканы обещают успех и приятные события, а другие напоминают о важности терпения и осознанности.
Овен (21 марта — 19 апреля)
Карта дня: Колесница
Завтра вы почувствуете желание действовать быстро и решительно. Карта говорит о победе над обстоятельствами и успешном движении к цели. Не бойтесь брать инициативу в свои руки — день благоприятен для важных шагов и новых начинаний.
Телец (20 апреля — 20 мая)
Карта дня: Императрица
Вас ждет день комфорта, стабильности и приятных событий. Возможно получение прибыли, подарок или хорошие новости от близких. Карта также благоприятствует вопросам семьи, красоты и творчества.
Близнецы (21 мая — 20 июня)
Карта дня: Восьмерка Жезлов
События будут развиваться стремительно. Возможны неожиданные звонки, сообщения или предложения. Не откладывайте принятие решений — завтра многое будет зависеть от вашей оперативности.
Рак (21 июня — 22 июля)
Карта дня: Король Кубков
Эмоциональная зрелость поможет вам справиться с любыми трудностями. Завтра важно сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Хороший день для общения с родными и решения личных вопросов.
Лев (23 июля — 22 августа)
Карта дня: Солнце
Один из самых позитивных арканов сулит радость, успех и признание. Вас могут ждать приятные новости, комплименты или победа в деле, которое давно занимало ваши мысли. Улыбайтесь миру — он ответит тем же.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Карта дня: Семерка Пентаклей
Карта напоминает, что большие результаты требуют времени. Не стоит переживать, если прогресс кажется медленным. Завтра лучше сосредоточиться на долгосрочных целях и не отвлекаться на мелочи.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта дня: Звезда
Перед вами открываются новые перспективы. День подарит вдохновение и уверенность в будущем. Возможно исполнение небольшого желания или появление человека, который поможет приблизиться к мечте.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта дня: Справедливость
Завтра придется принимать взвешенные решения. Карта советует быть честными прежде всего с собой. Любые поступки будут иметь последствия, поэтому действуйте обдуманно и спокойно.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта дня: Туз Пентаклей
Очень благоприятный знак для финансовых и деловых вопросов. Возможны новые источники дохода, выгодные предложения или приятные денежные новости. Не упускайте шанс улучшить свое положение.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта дня: Император
Ваши организованность и дисциплина помогут добиться желаемого. День подходит для важных решений, переговоров и наведения порядка в делах. Окружающие будут воспринимать вас как авторитетную фигуру.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта дня: Шестерка Мечей
Карта указывает на постепенное улучшение ситуации. Если недавно были сложности, завтра появится возможность оставить их позади. Хороший день для поездок, планирования и новых начинаний.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта дня: Верховная Жрица
Интуиция станет вашим главным помощником. Не спешите делиться своими планами и внимательно присматривайтесь к происходящему. Ответ на важный вопрос может прийти неожиданно и очень вовремя.
Астрологічні прогнози та прогнози Таро виходять на "Телеграфі" у рамках редакційної політики.