Гороскоп на 17 июня по картам Таро: Рыбам - прислушиваться к интуиции, Львам - громкая победа

Узнайте, какие события, возможности и предупреждения приготовила судьба

Завтрашний день пройдет под влиянием сильных энергий Таро, которые помогут многим знакам увидеть скрытые возможности и принять правильные решения, сообщает "Телеграф". Некоторые арканы обещают успех и приятные события, а другие напоминают о важности терпения и осознанности.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Карта дня: Колесница

Завтра вы почувствуете желание действовать быстро и решительно. Карта говорит о победе над обстоятельствами и успешном движении к цели. Не бойтесь брать инициативу в свои руки — день благоприятен для важных шагов и новых начинаний.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Карта дня: Императрица

Вас ждет день комфорта, стабильности и приятных событий. Возможно получение прибыли, подарок или хорошие новости от близких. Карта также благоприятствует вопросам семьи, красоты и творчества.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Карта дня: Восьмерка Жезлов

События будут развиваться стремительно. Возможны неожиданные звонки, сообщения или предложения. Не откладывайте принятие решений — завтра многое будет зависеть от вашей оперативности.

Рак (21 июня — 22 июля)

Карта дня: Король Кубков

Эмоциональная зрелость поможет вам справиться с любыми трудностями. Завтра важно сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Хороший день для общения с родными и решения личных вопросов.

Лев (23 июля — 22 августа)

Карта дня: Солнце

Один из самых позитивных арканов сулит радость, успех и признание. Вас могут ждать приятные новости, комплименты или победа в деле, которое давно занимало ваши мысли. Улыбайтесь миру — он ответит тем же.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Карта дня: Семерка Пентаклей

Карта напоминает, что большие результаты требуют времени. Не стоит переживать, если прогресс кажется медленным. Завтра лучше сосредоточиться на долгосрочных целях и не отвлекаться на мелочи.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта дня: Звезда

Перед вами открываются новые перспективы. День подарит вдохновение и уверенность в будущем. Возможно исполнение небольшого желания или появление человека, который поможет приблизиться к мечте.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта дня: Справедливость

Завтра придется принимать взвешенные решения. Карта советует быть честными прежде всего с собой. Любые поступки будут иметь последствия, поэтому действуйте обдуманно и спокойно.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта дня: Туз Пентаклей

Очень благоприятный знак для финансовых и деловых вопросов. Возможны новые источники дохода, выгодные предложения или приятные денежные новости. Не упускайте шанс улучшить свое положение.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта дня: Император

Ваши организованность и дисциплина помогут добиться желаемого. День подходит для важных решений, переговоров и наведения порядка в делах. Окружающие будут воспринимать вас как авторитетную фигуру.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта дня: Шестерка Мечей

Карта указывает на постепенное улучшение ситуации. Если недавно были сложности, завтра появится возможность оставить их позади. Хороший день для поездок, планирования и новых начинаний.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта дня: Верховная Жрица

Интуиция станет вашим главным помощником. Не спешите делиться своими планами и внимательно присматривайтесь к происходящему. Ответ на важный вопрос может прийти неожиданно и очень вовремя.

Астрологічні прогнози та прогнози Таро виходять на "Телеграфі" у рамках редакційної політики.