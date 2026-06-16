Гороскоп на 17 червня за картами Таро: Рибам – прислухатися до інтуїції, Левам – гучна перемога

Дізнайтеся, які події, можливості та попередження приготувала доля

Завтрашній день пройде під впливом сильних енергій Таро, які допоможуть багатьом знакам побачити приховані можливості та ухвалити правильні рішення, повідомляє "Телеграф". Деякі аркани обіцяють успіх та приємні події, а інші нагадують про важливість терпіння та усвідомленості.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Карта дня: Колісниця

Завтра ви відчуєте бажання діяти швидко та рішуче. Карта говорить про перемогу над обставинами та успішний рух до мети. Не бійтеся брати ініціативу у свої руки — день сприятливий для важливих кроків та нових починань.

Телець (20 квітня — 20 травня)

Карта дня: Імператриця

На вас чекає день комфорту, стабільності та приємних подій. Можливе отримання прибутку, подарунок чи гарні новини від близьких. Карта також сприяє питанням сім’ї, краси та творчості.

Близнюки (21 травня — 20 червня)

Карта дня: Вісімка Жезлів

Події розвиватимуться стрімко. Можливі несподівані дзвінки, повідомлення чи пропозиції. Не відкладайте ухвалення рішень — завтра багато залежатиме від вашої оперативності.

Рак (21 червня — 22 липня)

Карта дня: Король Кубків

Емоційна зрілість допоможе вам упоратися з будь-якими труднощами. Завтра важливо зберігати спокій та не піддаватися на провокації. Хороший день для спілкування з рідними та вирішення особистих питань.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Карта дня: Сонце

Один із найпозитивніших арканів обіцяє радість, успіх та визнання. На вас можуть чекати приємні новини, компліменти чи перемога у справі, яка давно займала ваші думки. Посміхайтеся світу — він відповість тим самим.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Карта дня: Сімка Пентаклей

Карта нагадує, що великі результати потребують часу. Не варто переживати, якщо прогрес здається повільним. Завтра краще зосередитися на довгострокових цілях та не відволікатися на дрібниці.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта дня: Зірка

Перед вами відкриваються нові перспективи. День подарує натхнення та впевненість у майбутньому. Можливе виконання невеликого бажання або поява людини, яка допоможе наблизитись до мрії.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта дня: Справедливість

Завтра доведеться ухвалювати зважені рішення. Карта радить бути чесними насамперед із собою. Будь-які вчинки матимуть наслідки, тому дійте обдумано та спокійно.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта дня: Туз Пентаклей

Дуже сприятливий знак для фінансових та ділових питань. Можливі нові джерела доходу, вигідні пропозиції чи приємні грошові новини. Не втрачайте шансу покращити своє становище.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта дня: Імператор

Ваші організованість та дисципліна допоможуть досягти бажаного. День підходить для важливих рішень, переговорів та наведення ладу у справах. Навколишні сприйматимуть вас як авторитетну фігуру.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта дня: Шістка Мечів

Карта вказує на поступове покращення ситуації. Якщо нещодавно були складнощі, завтра з’явиться можливість залишити їх позаду. Гарний день для поїздок, планування та нових починань.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта дня: Верховна Жриця

Інтуїція стане вашим основним помічником. Не поспішайте ділитися своїми планами та уважно придивляйтеся до того, що відбувається. Відповідь на важливе запитання може прийти зненацька і дуже вчасно.

Астрологічні прогнози та прогнози Таро виходять на "Телеграфі" у рамках редакционної політики.