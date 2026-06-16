Больше не мусор: как пакеты из-под молочки сохранят ваш бюджет и помогут в быту
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Благодаря этому можно сэкономить
Регулярно мы без колебаний избавляемся от пустой тары из-под разнообразных напитков или молочных продуктов. Однако такая привычка — это расточительство. Подобные коробки могут стать отличными помощниками в кулинарных делах и помочь сохранить семейный бюджет.
"Телеграф" поведает, как употреблять пакеты из-под молока.
Современные комбинированные упаковочные материалы (тетрапак) состоят не только из бумаги. Их внутренняя часть содержит защитное алюминиевое напыление и изоляционные слои полиэтилена. Благодаря такой структуре емкость не пропускает влагу, удерживает герметичность и выдерживает температурные колебания. Поэтому вместо утилизации этого полезного ресурса ему лучше дать второй шанс.
Оригинальные способы использования тары на кухне
- Удобная емкость для морозильной камеры. Если удалить верхушку, хорошо вымыть и высушить коробку, вы получите отличный глубокий органайзер. В нем очень удобно замораживать полуфабрикаты собственного приготовления: котлеты, голубцы или тефтели. Полуфабрикаты оттуда достаются без усилий, а саму емкость после этого можно спокойно утилизировать.
- Альтернатива противне для запекания. Наличие металлизированного слоя внутри позволяет готовить в такой упаковке мясные рулеты, запеканки, паштеты или сладкие кексы (причем в духовом шкафу при температуре до 180°C). Блюда к такой поверхности не прилипают.
- Одноразовый бокс для путешествий. Планируете выезд на природу или на загородный участок? Переложите замаринованное шашлычное мясо или сэндвичи в пустой тетрапак. Он сохранит свой вид, не протечет в рюкзаке и избавит вас от ненужной необходимости отмывать грязные пластиковые судки после пикника.
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