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Больше не мусор: как пакеты из-под молочки сохранят ваш бюджет и помогут в быту

Автор
Марина Ищенко
Дата публикации
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Автор
Тетрапак можно использовать повторно Новость обновлена 16 июня 2026, 10:09
Тетрапак можно использовать повторно. Фото Коллаж "Телеграф"

Благодаря этому можно сэкономить

Регулярно мы без колебаний избавляемся от пустой тары из-под разнообразных напитков или молочных продуктов. Однако такая привычка — это расточительство. Подобные коробки могут стать отличными помощниками в кулинарных делах и помочь сохранить семейный бюджет.

"Телеграф" поведает, как употреблять пакеты из-под молока.

Современные комбинированные упаковочные материалы (тетрапак) состоят не только из бумаги. Их внутренняя часть содержит защитное алюминиевое напыление и изоляционные слои полиэтилена. Благодаря такой структуре емкость не пропускает влагу, удерживает герметичность и выдерживает температурные колебания. Поэтому вместо утилизации этого полезного ресурса ему лучше дать второй шанс.

Тетрапак

Оригинальные способы использования тары на кухне

  • Удобная емкость для морозильной камеры. Если удалить верхушку, хорошо вымыть и высушить коробку, вы получите отличный глубокий органайзер. В нем очень удобно замораживать полуфабрикаты собственного приготовления: котлеты, голубцы или тефтели. Полуфабрикаты оттуда достаются без усилий, а саму емкость после этого можно спокойно утилизировать.
Тетрапак можно использовать для морозилки. Фото — ШИ
  • Альтернатива противне для запекания. Наличие металлизированного слоя внутри позволяет готовить в такой упаковке мясные рулеты, запеканки, паштеты или сладкие кексы (причем в духовом шкафу при температуре до 180°C). Блюда к такой поверхности не прилипают.
Тетрапак можно использовать для запекания. Фото — ШИ
  • Одноразовый бокс для путешествий. Планируете выезд на природу или на загородный участок? Переложите замаринованное шашлычное мясо или сэндвичи в пустой тетрапак. Он сохранит свой вид, не протечет в рюкзаке и избавит вас от ненужной необходимости отмывать грязные пластиковые судки после пикника.
Тетрапак для пикника. Фото — ШИ

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#Молоко #Быт #Пакеты