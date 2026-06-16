Больше не мусор: как пакеты из-под молочки сохранят ваш бюджет и помогут в быту

Благодаря этому можно сэкономить

Регулярно мы без колебаний избавляемся от пустой тары из-под разнообразных напитков или молочных продуктов. Однако такая привычка — это расточительство. Подобные коробки могут стать отличными помощниками в кулинарных делах и помочь сохранить семейный бюджет.

"Телеграф" поведает, как употреблять пакеты из-под молока.

Современные комбинированные упаковочные материалы (тетрапак) состоят не только из бумаги. Их внутренняя часть содержит защитное алюминиевое напыление и изоляционные слои полиэтилена. Благодаря такой структуре емкость не пропускает влагу, удерживает герметичность и выдерживает температурные колебания. Поэтому вместо утилизации этого полезного ресурса ему лучше дать второй шанс.

Тетрапак

Оригинальные способы использования тары на кухне

Удобная емкость для морозильной камеры. Если удалить верхушку, хорошо вымыть и высушить коробку, вы получите отличный глубокий органайзер. В нем очень удобно замораживать полуфабрикаты собственного приготовления: котлеты, голубцы или тефтели. Полуфабрикаты оттуда достаются без усилий, а саму емкость после этого можно спокойно утилизировать.

Тетрапак можно использовать для морозилки. Фото — ШИ

Альтернатива противне для запекания. Наличие металлизированного слоя внутри позволяет готовить в такой упаковке мясные рулеты, запеканки, паштеты или сладкие кексы (причем в духовом шкафу при температуре до 180°C). Блюда к такой поверхности не прилипают.

Тетрапак можно использовать для запекания. Фото — ШИ

Одноразовый бокс для путешествий. Планируете выезд на природу или на загородный участок? Переложите замаринованное шашлычное мясо или сэндвичи в пустой тетрапак. Он сохранит свой вид, не протечет в рюкзаке и избавит вас от ненужной необходимости отмывать грязные пластиковые судки после пикника.

Тетрапак для пикника. Фото — ШИ

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