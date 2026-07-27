Как выбрать сладкую дыню: признаки, которые не обманывают

Покупка спелой дыни похожа на лотерею

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Лето трудно представить без сладких дынь и арбузов. Ранее мы рассказывали, какой признак говорит о том, что арбуз будет вкусный. А теперь расскажем, как выбрать спелую дыню.

Снаружи все дыни одного сорта выглядят почти одинаково, а на срезе результат может отличаться кардинально. Ее спелость, в отличие от арбуза, определяется не по звуку, а по совокупности нескольких признаков: запаха, плотности, веса и вида кожуры, отмечает Superzena.

Как узнать спелую и сладкую дыню

Понюхайте дыню с той стороны, где раньше был цветок. У спелой дыни нижняя часть, противоположная стеблю, источает сладкий, насыщенный, немного медовый аромат. Если запаха нет вообще или он отдает кислинкой и спиртом, значит плод либо не дозрел, либо, наоборот, уже начал портиться внутри. Такую дыню брать не стоит.

Слегка нажмите пальцем у основания. В том месте, где раньше находился цветок, аккуратно надавите большим пальцем. У созревшей дыни поверхность немного продавится, но тут же вернется в исходное положение. Если участок твердый как камень, значит плод сорвали слишком рано. Если палец легко проваливается внутрь — дыня уже перезрела.

Взвесьте дыню в руке. Возьмите два плода похожего размера и сравните их вес. Тот, что окажется тяжелее, обычно содержит больше сока и сахара. Слишком легкая дыня чаще всего внутри сухая и с пустотами.

Спелая дыня. Фото: magnific.com

Присмотритесь к сетке на кожуре. У сетчатых сортов (похожих на мини-ананас) сетка должна быть выраженной, шероховатой и объемной. Чем рельефнее рисунок на кожуре, тем дольше плод находился на солнце и тем слаще он должен быть внутри.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как украинцы в разных регионах называют самый вкусный кусочек арбуза.