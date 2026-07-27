В Ирландии пюре готовят по-особенному: вот какой неожиданный ингредиент добавляют к картофелю

Это блюдо известно с XVIII века

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Картофельное пюре с маслом и молоком часто готовят на обед или ужин. Но если классический вариант уже приелся, стоит присмотреться к блюду, которое веками готовят в Ирландии.

Колканнон представляет собой воздушное пюре, смешанное с мелко нарезанной капустой, предварительно обжаренной на сливочном масле. У этого блюда богатая история. Оно приобрело широкую популярность в Ирландии еще в XVIII веке как сытная еда для холодных осенних и зимних месяцев, отмечают на кулинарном портале Pysznosci.

Как приготовить колканнон — рецепт пюре с капустой

Что понадобится (на 4-5 порций):

1 кг картофеля (лучше мучнистых сортов)

250 г молодой капусты, савойской капусты или кейла

1 пучок зеленого лука или шнитт-лука

100 г сливочного масла + 2 ст. л. дополнительно для подачи

150 мл молока или сливок 18%

соль, свежемолотый черный перец, щепотка мускатного ореха

Колканнон - картофельное пюре с капустой. Скриншот YouTube

Этапы приготовления