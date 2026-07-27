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В Ирландии пюре готовят по-особенному: вот какой неожиданный ингредиент добавляют к картофелю

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
Колканнон — ирландское картофельное пюре
Колканнон — ирландское картофельное пюре. Фото Коллаж "Телеграфа"

Это блюдо известно с XVIII века

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Картофельное пюре с маслом и молоком часто готовят на обед или ужин. Но если классический вариант уже приелся, стоит присмотреться к блюду, которое веками готовят в Ирландии.

Колканнон представляет собой воздушное пюре, смешанное с мелко нарезанной капустой, предварительно обжаренной на сливочном масле. У этого блюда богатая история. Оно приобрело широкую популярность в Ирландии еще в XVIII веке как сытная еда для холодных осенних и зимних месяцев, отмечают на кулинарном портале Pysznosci.

Как приготовить колканнон — рецепт пюре с капустой

Что понадобится (на 4-5 порций):

  • 1 кг картофеля (лучше мучнистых сортов)
  • 250 г молодой капусты, савойской капусты или кейла
  • 1 пучок зеленого лука или шнитт-лука
  • 100 г сливочного масла + 2 ст. л. дополнительно для подачи
  • 150 мл молока или сливок 18%
  • соль, свежемолотый черный перец, щепотка мускатного ореха
Как приготовить пюре с капустой - рецепт колканнон
Колканнон - картофельное пюре с капустой. Скриншот YouTube

Этапы приготовления

  1. Картофель очистить, нарезать кусочками одинакового размера и отварить в подсоленной воде до готовности. После варки воду слить и подержать картофель на слабом огне около минуты, чтобы ушла лишняя влага.
  2. На сковороде растопить 2 ст. л. масла, добавить нарезанную капусту (у листовой предварительно удалить жесткие стебли) и зеленый лук. Обжаривать на среднем огне 5-7 минут, пока овощи не станут мягкими, но сохранят легкую хрусткость и приобретут красивый цвет.
  3. К горячему картофелю добавить оставшееся масло и теплое молоко, тщательно размять до пышной однородной массы, затем вмешать обжаренную капусту с луком.
  4. Приправить солью, перцем и щепоткой мускатного ореха, аккуратно перемешать.
  5. Переложить пюре в тарелку, сделать ложкой небольшое углубление в центре и влить туда 2 ст. л. растопленного сливочного масла. По ирландской традиции каждый кусочек картофеля перед тем, как съесть, обмакивают именно в это масло в центре тарелки.
Теги:
#Рецепты #Картофель #Капуста #Пюре #Картофельное пюре