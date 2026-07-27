В Ирландии пюре готовят по-особенному: вот какой неожиданный ингредиент добавляют к картофелю
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Это блюдо известно с XVIII века
Картофельное пюре с маслом и молоком часто готовят на обед или ужин. Но если классический вариант уже приелся, стоит присмотреться к блюду, которое веками готовят в Ирландии.
Колканнон представляет собой воздушное пюре, смешанное с мелко нарезанной капустой, предварительно обжаренной на сливочном масле. У этого блюда богатая история. Оно приобрело широкую популярность в Ирландии еще в XVIII веке как сытная еда для холодных осенних и зимних месяцев, отмечают на кулинарном портале Pysznosci.
Как приготовить колканнон — рецепт пюре с капустой
Что понадобится (на 4-5 порций):
- 1 кг картофеля (лучше мучнистых сортов)
- 250 г молодой капусты, савойской капусты или кейла
- 1 пучок зеленого лука или шнитт-лука
- 100 г сливочного масла + 2 ст. л. дополнительно для подачи
- 150 мл молока или сливок 18%
- соль, свежемолотый черный перец, щепотка мускатного ореха
Этапы приготовления
- Картофель очистить, нарезать кусочками одинакового размера и отварить в подсоленной воде до готовности. После варки воду слить и подержать картофель на слабом огне около минуты, чтобы ушла лишняя влага.
- На сковороде растопить 2 ст. л. масла, добавить нарезанную капусту (у листовой предварительно удалить жесткие стебли) и зеленый лук. Обжаривать на среднем огне 5-7 минут, пока овощи не станут мягкими, но сохранят легкую хрусткость и приобретут красивый цвет.
- К горячему картофелю добавить оставшееся масло и теплое молоко, тщательно размять до пышной однородной массы, затем вмешать обжаренную капусту с луком.
- Приправить солью, перцем и щепоткой мускатного ореха, аккуратно перемешать.
- Переложить пюре в тарелку, сделать ложкой небольшое углубление в центре и влить туда 2 ст. л. растопленного сливочного масла. По ирландской традиции каждый кусочек картофеля перед тем, как съесть, обмакивают именно в это масло в центре тарелки.