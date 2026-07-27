В ручке сковородки отверстие сделано не просто так: вот как его можно использовать

Этому отверстию есть практичное применение

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Всем знакома ситуация, когда во время приготовления блюда между помешиваниями некуда положить ложку. Оставлять ее в сотейнике или сковороде нельзя, а если класть на отдельную тарелку, придется потом мыть лишнюю посуду. Бумажное полотенце быстро промокает и оставляет грязные разводы на столешнице.

Оказывается, у многих сотейников и сковородок для этой цели давно есть встроенное решение, о котором рассказало издание thekitchn.com.

Практически у любой сковороды или ковшика есть отверстие на конце ручки. Обычно им пользуются, чтобы подвесить посуду для хранения на крючок. Но производители заложили в эту деталь еще одну функцию — держатель для ложки во время готовки.

Как использовать отверстие правильно

Чистый конец ложки или лопатки нужно вставить в отверстие под таким углом, чтобы инструмент не соскользнул. Тогда грязная сторона ложки окажется прямо над кастрюлей или сковородой, а не на столе. Важно расположить ложку так, чтобы стекающий соус попадал обратно в посуду, а не по ручке вниз.

Особенно удобно это делать с деревянными кухонными приборами, так как они не проводит тепло и не расплавится от контакта с горячим металлом. Силиконовые лопатки тоже подходят, но стоит помнить, что у большинства из них предельная температура использования около 200–260°C.

Отверстие на конце ручки может заменить подставку для ложки. Фото сгенерировано ИИ

Металлические приборы в этом положении лучше не оставлять: рядом с горячей ручкой и плитой они сами нагреваются и могут обжечь руку при следующем перемешивании. Приборы с прорезиненными ручками проводят меньше тепла, но и с ними стоит быть внимательными.

Пластиковые лопатки и ложки вообще нежелательно держать вблизи источника тепла, если ими не пользуются в данный момент. При нагреве они способны выделять в пищу вредные вещества, а в худшем случае — просто расплавиться и испортить и блюдо, и саму лопатку.

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