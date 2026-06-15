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Просроченная зубная паста — это не мусор: как она поможет при стирке

Автор
Марина Бондаренко
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Как использовать остатки пасты дома
Как использовать остатки пасты дома. Фото Коллаж "Телеграфа"

Она сможет вернуть белой одежде свежесть

Многие люди обычно выбрасывают остатки или просроченную зубную пасту. Однако этот продукт может еще пригодиться в быту, в частности при уборке и уходе за одеждой.

Один из популярных лайфхаков – использование пасты для борьбы с желтыми пятнами на белом текстиле. Детальнее об этом написали в "los andes 142".

Зубная паста обладает очищающими свойствами, которые помогают расщеплять загрязнения. В сочетании с теплой водой и небольшим количеством соли она может оказывать мягкое воздействие на ткань и постепенно осветлять пятна.

Где можно использовать просроченную зубную пасту
Желтые пятна на футболке. Фото: "los andes 142"

Чтобы воспользоваться этим способом, нужно растворить остатки белой зубной пасты в теплой воде, добавить ложку соли и хорошо перемешать. В полученной смеси одежду замачивают примерно на 30–60 минут, после чего стирают обычным способом.

В то же время специалисты советуют быть осторожными: перед использованием лучше проверить раствор на незаметном участке ткани. Некоторые материалы могут реагировать по-разному, особенно деликатные или цветные вещи.

Также не стоит использовать слишком горячую воду, ведь она может закрепить пятна или повредить структуру ткани.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какое средство удалит какие-либо пятна. Этим лайфхаком пользуются немецкие бабушки.

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#Зубная паста #Пятна #Лайфхак