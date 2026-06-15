Она сможет вернуть белой одежде свежесть

Многие люди обычно выбрасывают остатки или просроченную зубную пасту. Однако этот продукт может еще пригодиться в быту, в частности при уборке и уходе за одеждой.

Один из популярных лайфхаков – использование пасты для борьбы с желтыми пятнами на белом текстиле. Детальнее об этом написали в "los andes 142".

Зубная паста обладает очищающими свойствами, которые помогают расщеплять загрязнения. В сочетании с теплой водой и небольшим количеством соли она может оказывать мягкое воздействие на ткань и постепенно осветлять пятна.

Желтые пятна на футболке. Фото: "los andes 142"

Чтобы воспользоваться этим способом, нужно растворить остатки белой зубной пасты в теплой воде, добавить ложку соли и хорошо перемешать. В полученной смеси одежду замачивают примерно на 30–60 минут, после чего стирают обычным способом.

В то же время специалисты советуют быть осторожными: перед использованием лучше проверить раствор на незаметном участке ткани. Некоторые материалы могут реагировать по-разному, особенно деликатные или цветные вещи.

Также не стоит использовать слишком горячую воду, ведь она может закрепить пятна или повредить структуру ткани.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какое средство удалит какие-либо пятна. Этим лайфхаком пользуются немецкие бабушки.