Рис уходит в прошлое? Итальянский продукт, который готовится быстрее и проще

Она считается макаронным изделием

В питании все чаще появляются новые продукты, которые заменяют привычные ингредиенты из-за удобства и быстроты приготовления. Одним из таких вариантов стала итальянская альтернатива рису, которая сейчас набирает популярность в кухне.

Речь идет об орзо — небольшой пасте из твердых сортов пшеницы, по форме напоминающей рисовое зерно. Несмотря на внешнее сходство с крупой, это именно макаронное изделие, давно используемое в итальянской гастрономии под названиями ризоне или пунталетте, как написали в "Сlarin".

Главное преимущество орзо – скорость приготовления и способность хорошо впитывать вкусы соусов и бульонов. Благодаря этому продукт легко сочетается с разными ингредиентами и подходит как для простых, так и для сложных блюд.

Орзо – разновидность мелкой итальянской пасты, которая по форме и размеру очень напоминает зерна большого риса или перловки. Фото: klopotenko

Его добавляют в супы, салаты, овощные гарниры и даже используют в качестве основы для блюд, похожих на ризотто. Орзо можно подавать как в горячем, так и в холодном виде – с мясом, овощами, сыром или зеленью.

Куда добавляют орзо. Фото: klopotenko

Среди основных преимуществ этого продукта – простота в приготовлении, универсальность и мягкая текстура. Он не нуждается в сложных кулинарных навыках: достаточно нескольких минут варки и базовых ингредиентов, чтобы получить полноценное блюдо.

Именно благодаря этим свойствам орзо все чаще рассматривается как удобная альтернатива обычному рису в ежедневном меню.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как добавление простых ингредиентов в воду может сделать пельмени гораздо вкуснее.