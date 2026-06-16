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Рис відходить у минуле? Італійський продукт, який готується швидше та простіше

Автор
Марина Бондаренко
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Ця паста змінює домашні страви
Ця паста змінює домашні страви. Фото Колаж "Телеграфу"

Вона вважається макаронним виробом

У харчуванні все частіше з’являються нові продукти, які замінюють звичні інгредієнти через зручність і швидкість приготування. Одним із таких варіантів стала італійська альтернатива рису, яка зараз набирає популярності в кухні.

Йдеться про орзо — невелику пасту з твердих сортів пшениці, яка за формою нагадує рисове зерно. Попри зовнішню схожість із крупою, це саме макаронний виріб, що давно використовується в італійській гастрономії під назвами різоні або пунталетте, як написали в "Сlarin".

Головна перевага орзо — швидкість приготування та здатність добре вбирати смаки соусів і бульйонів. Завдяки цьому продукт легко поєднується з різними інгредієнтами та підходить як для простих, так і для складних страв.

Чим замінити рис
Орзо - різновид дрібної італійської пасти, яка за формою та розміром дуже нагадує зерна великого рису або перловки. Фото: klopotenko

Його додають у супи, салати, овочеві гарніри та навіть використовують як основу для страв, схожих на ризотто. Орзо можна подавати як у гарячому, так і в холодному вигляді — з м’ясом, овочами, сиром або зеленню.

Страви зі орзо
Куди додають орзо. Фото: klopotenko

Серед основних переваг цього продукту — простота у приготуванні, універсальність і м’яка текстура. Він не потребує складних кулінарних навичок: достатньо кількох хвилин варіння та базових інгредієнтів, щоб отримати повноцінну страву.

Саме завдяки цим властивостям орзо дедалі частіше розглядають як зручну альтернативу звичайному рису у щоденному меню.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як додавання простих інгредієнтів у воду може зробити пельмені значно смачнішими.

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#Рецепт #Лайфхак #Рис