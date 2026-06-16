"Бабушкины" цветы покоряют американцев: 9 модных растения для сада

Есть поговорка: "Всё старое снова становится новым" — и это особенно верно, когда речь идёт о садах

Одним из самых больших трендов в садоводстве последних лет является ностальгия. Это означает, что романтические, старомодные растения, которые любили и выращивали наши бабушки, снова популярны.

Неудивительно, что мы ищем покоя в нашей суетливой, часто стрессовой жизни. Многие растения из "бабушкиного сада" напоминают нам о детских визитах к бабушкам и дедушкам, о садах в нашем районе и о более размеренном темпе жизни. Эти цветы создают атмосферу благодушия и умиротворения, навевают самые светлые ассоциации, пишет журнал House Beautiful.

И сейчас возник большой спрос на такие сады в "бабушкином" стиле. Предлагаем и мы ознакомиться с перечнем из 9 самых красивых растений. Зачастую это не будут точно те самые цветы, что вы видели в своем детстве. Все-таки селекция не стоит на месте и всегда есть возможность посадить такой же по форме и аромату цветок, но только более устойчивый к болезням и вредителям, и более долгоцветущий.

Роза

Хотя розы иногда имеют репутацию капризных и сложных в выращивании растений, новые сорта более выносливы и устойчивы к болезням.

Рекомендуемые сорта: Nitty Gritty Peach, It's a Breeze Ivory Blush, Rise Up Lilac Days, Pink Double Knock Out, Never Been Redder.

Роза Nitty Gritty Peach. Фото: plantsnouveau.com

Гортензия

Благодаря крупным цветкам и неприхотливости, кусты гортензии — незаменимый элемент любого сада, обеспечивающий длительное цветение.

Сорта для выращивания: Seaside Serenade Kitty Hawk, Big Daddy, Dear Dolores, Let's Dance Sky View.

Гортензия Big Daddy. Фото: florica.com.ua

Пионы

Несмотря на огромные, пышные соцветия и сильный аромат, они могут иметь короткий сезон цветения, но эти многолетние растения (которые могут жить десятилетиями!) стоят каждого сантиметра садового пространства благодаря своим потрясающим, эффектным цветам.

Для выращивания подойдут следующие сорта: Garden Candy Double Bubble Pink Itoh, Festiva Maxima, Karl Rosenfeld, Sarah Bernhardt.

Пион Karl Rosenfeld. Фото: kennedyscountrygardens.com

Сирень

С их нежными цветами розового, белого или различных оттенков фиолетового, кусты сирени занимают почетное место в весеннем саду. Новые сорта более компактны и обладают большей жизнеспособностью, а повторно цветущие виды предлагают второй период цветения позже в сезоне.

Рекомендуемые сорта для выращивания: Little Darling, Bloomerang Dark Purple, Bloomerang Ballet.

Гардения

Эти кустарники давно полюбились садоводам, предпочитающим теплый климат. Их блестящая вечнозеленая листва и невероятно ароматные белые цветы делают их такими же желанными сегодня, как и несколько поколений назад.

Рекомендуемые сорта для выращивания: Jubilation, ScentAmazing, Diamond Spire.

Гардения Diamond Spire. Фото: fast-growing-trees.com

Рододендроны

Эти неприхотливые кустарники станут прекрасным дополнением к общему дизайну вашего сада. Их крупные соцветия создают впечатляющее весеннее зрелище, а вечнозеленая листва обеспечивает структуру и защиту от посторонних взглядов круглый год.

Для выращивания подойдут следующие сорта: Southgate Radiance, Dandy Man Color Wheel, Black Hat.

Рододендрон Dandy Man Color Wheel. Фото: provenwinners.com

Мальвы

Это растения старой школы, высокие и величественные, добавляющие романтическую изюминку любому саду. Они создают ощущение деревенского сада, но при этом могут быть модернизированы в зависимости от того, с чем их посадить.

Для выращивания подойдут следующие сорта: Summer Carnival Apple Blossom, Summer Carnival Pink, Fiesta Time, Blacknight.

Мальва Summer Carnival Pink. Фото: seedsofplenty.com.au

Циннии

Это крепкие однолетние цветы, которые отлично подходят для срезки, и их очень легко вырастить из семян. Сейчас доступно множество новых сортов, а это значит, что у вас есть широкий выбор размеров растений, огромная цветовая гамма и более здоровые, устойчивые к болезням виды.

Для выращивания подойдут следующие сорта: Benary's Giant (различные цвета), Queeny Lime, Zowie Yellow Flame, Cut and Come Again.

Циния Queeny Lime. Фото: thegardenersworkshop.com

Агапантус

Благодаря своему фейерверку из цветов, это прекрасное многолетнее растение станет неожиданным и восхитительным дополнением к саду. В теплом климате это многолетнее растение, но в более прохладных регионах его можно выращивать как однолетнее.

Для выращивания подойдут следующие сорта: Bridal Veil, Ever White, Little Blue Fountain.

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