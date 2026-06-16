"Бабусини" квіти підкорюють американців: 9 модних рослин для саду

Є приказка: "Все старе знову стає новим" — і це особливо вірно, коли йдеться про сади

Одним із найбільших трендів у садівництві останніх років є ностальгія. Це означає, що романтичні, старомодні рослини, які любили та вирощували наші бабусі, знову популярні.

Не дивно, що ми шукаємо спокою в нашому метушливому, часто стресовому житті. Багато рослин з "бабусиного саду" нагадують нам про дитячі візити до бабусь і дідусів, про сади в нашому районі і про більш розмірений темп життя. Ці квіти створюють атмосферу благодушності та умиротворення, навіюють найсвітліші асоціації, пише журнал House Beautiful.

І зараз виник великий попит на такі сади у "бабусиному" стилі. Пропонуємо і ми ознайомитись із переліком із 9 найкрасивіших рослин. Найчастіше це точно ті самі квіти, що ви бачили у своєму дитинстві. Проте селекція не стоїть на місці і завжди є можливість посадити таку ж за формою і ароматом квітку, але тільки більш стійку до хвороб і шкідників, і більш квітучу.

Троянда

Хоча троянди іноді мають репутацію примхливих та складних у вирощуванні рослин, нові сорти витриваліші та стійкіші до хвороб.

Рекомендовані сорти: Nitty Gritty Peach, It’s a Breeze Ivory Blush, Rise Up Lilac Days, Pink Double Knock Out, Never Been Redder.

Троянда Nitty Gritty Peach. Фото: plantsnouveau.com

Гортензія

Завдяки великим квіткам та невибагливості, кущі гортензії – незамінний елемент будь-якого саду, який до того ж має тривале цвітіння.

Сорти для вирощування: Seaside Serenade Kitty Hawk, Big Daddy, Dear Dolores, Let’s Dance Sky View.

Гортензія Big Daddy. Фото: florica.com.ua

Півонії

Незважаючи на величезні, пишні суцвіття та сильний аромат, вони можуть мати короткий сезон цвітіння, але ці багаторічні рослини (які можуть жити десятиліттями!) коштують кожного сантиметра садового простору завдяки своїм чудовим, ефектним кольорам.

Для вирощування підійдуть такі сорти: Garden Candy Double Bubble Pink Itoh, Festiva Maxima, Karl Rosenfeld, Sarah Bernhardt.

Півонія Karl Rosenfeld. Фото: kennedyscountrygardens.com

Бузок

З їхніми ніжними квітами рожевого, білого або різних фіолетових відтінків, кущі бузку займають почесне місце у весняному саду. Нові сорти більш компактні і мають більшу життєздатність, а повторно квітучі види пропонують другий період цвітіння пізніше в сезоні.

Рекомендовані сорти вирощування: Little Darling, Bloomerang Dark Purple, Bloomerang Ballet.

Гарденія

Ці чагарники давно полюбилися садівникам, які віддають перевагу теплому клімату. Їх блискуче вічнозелене листя і неймовірно ароматні білі квіти роблять їх такими ж бажаними сьогодні, як і кілька поколінь тому.

Рекомендовані сорти вирощування: Jubilation, ScentAmazing, Diamond Spire.

Гарденія Diamond Spire. Фото: fast-growing-trees.com

Рододендрони

Ці невибагливі чагарники стануть чудовим доповненням до загального дизайну саду. Їхні великі суцвіття створюють вражаюче весняне видовище, а вічнозелене листя забезпечує структуру та захист від сторонніх поглядів цілий рік.

Для вирощування підійдуть такі сорти: Southgate Radiance, Dandy Man Color Wheel, Black Hat.

Рододендрон Dandy Man Color Wheel. Фото: provenwinners.com

Мальви

Це рослини старої школи, високі та величні, що додають романтичну родзинку будь-якому саду. Вони створюють відчуття сільського саду, але можуть бути модернізовані залежно від цього, з чим їх посадити.

Для вирощування підійдуть такі сорти: Summer Carnival Apple Blossom, Summer Carnival Pink, Fiesta Time, Blacknight.

Мальва Summer Carnival Pink. Фото: seedsofplenty.com.au

Цинії

Це міцні однорічні квіти, які відмінно підходять для зрізування, і які дуже легко виростити з насіння. Зараз є безліч нових сортів, а це означає, що у вас є широкий вибір розмірів рослин, величезна кольорова гама і більш здорові, стійкі до хвороб види.

Для вирощування підійдуть такі сорти: Benary’s Giant (різні кольори), Queeny Lime, Zowie Yellow Flame, Cut and Come Again.

Цинія Queeny Lime. Фото: thegardenersworkshop.com

Агапантус

Завдяки своєму феєрверку з квітів, ця прекрасна багаторічна рослина стане несподіваним та чудовим доповненням до саду. У теплому кліматі ця багаторічна рослина, але в прохолодніших регіонах її можна вирощувати як однорічну.

Для вирощування підійдуть такі сорти: Bridal Veil, Ever White, Little Blue Fountain.

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