Мир испугало извержение "вулкана Судного дня": украинский ученый объяснил, чего ждать

Сохраняется третий уровень опасности

Крупнейший действующий вулкан Мерапи в Индонезии, расположенный на острове Ява, за последнее время уже несколько раз изверг облака горячего пепла. Поскольку его называют "вулканом судного дня" из-за опасных последствий его извержений, возникает логичный вопрос — чего после его активности следует ждать.

В эксклюзивном комментарии "Телеграфу" член-корреспондент НАН Украины (сейсмология), старший научный сотрудник, кандидат физико-математических наук Кендзера Александр.

Он отметил, что извержения вулканов и землетрясения являются естественными процессами, которые происходили на Земле на протяжении всей истории. В качестве примеров он напомнил о катастрофических извержениях вулканов Везувий, Кракатау и Эйяфьядлайёкюдль, которые отличались по масштабу и последствиям. Но они не могут сравниться с "вулканом судного дня".

Говоря о вулкане Мерапи, эксперт подчеркнул, что последствия извержений зависят от состава выбрасываемых веществ. То есть, в одних случаях вулканический материал может даже повышать плодородие почв и идти на пользу, в других — наоборот, может содержать токсичные компоненты и представлять опасность, как для окружающей среды, так и для людей.

При этом эксперт добавил, что однозначно предсказать землетрясения и вулканические извержения невозможно. На сегодняшний день наука в силах определить лишь зоны риска, но не время и силы конретных событий.

Вулкан Мерапи — что о нем известно

Это самый активный в Индонезии действующий вулкан, расположенный на острове Ява неподалёку от города Джокьякарта. Высота 2910 метров. Название переводится как "гора огня".

Вулкан Мерапи

Мощные извержения наблюдаются в среднем каждые 7 лет, мелкие — примерно два раза в год, а дымит вулкан почти каждый день.

В 1006 году в результате извержения было уничтожено яванско-индийское царство Матарам.

Одно из самых разрушительных извержений зафиксировано в 1673 году, когда было уничтожено несколько городов и множество деревень у подножия вулкана.

В XIX веке было зафиксировано 9 извержений, в первой половине XX века — 13.

В 1930 году при извержении погибло около 1300 человек.

При извержении в 1974 году было уничтожено два посёлка, а в 1975 году — крупный посёлок и пять мостов, погибло 29 человек.

Помимо этого, зафиксировано несколько случаев гибели туристов и вулканологов, могилы которых можно найти прямо на вулкане.

В 2010 году при извержении Мерапи было эвакуировано 350 000 человек, однако некоторые вернулись — в результате погибло 353 человека, попавшие в пирокластический поток.

В феврале 2020 года столб дыма и пепла поднялся на высоту до 2 км.

3 ноября 2025 года произошло извержение, сопровождавшееся серией пирокластических потоков. Один из них распространился на расстояние до 2,5 километров от кратера

С 30 мая по 1 июня 2026 года произошло как минимум четыре выброса пирокластических потоков (раскалённой смеси газа, пепла и камней), которые распространялись до 1 км по юго-западному склону.

Как происходит извержение вулкана. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

16 июня 2026 вулкан дважды за день извергал облака горячего пепла. Первое облако пепла образовалось в 08:55 по индонезийскому времени, его максимальная амплитуда составила 21 миллиметр, и оно просуществовало почти пять минут, пишет Tempo. В 19:10 произошло второе извержение пеплового облака. Максимальная амплитуда составила 49,86 миллиметра, а длительность извержения — 145,5 секунд.

Вулкан Мерапи 16 июня 2026. Фото: Tempo

17 июня 2026 уровень опасности на горе Мерапи остается на 3-м уровне. Зафиксированы два неглубоких вулканических землетрясения с амплитудой 2-3 мм и длительностью 13,69-14,03 секунды.

Уровень опасности на горе Мерапи остается на 3-м уровне

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что весной на Полтавщине произошло землетрясение. Рассказываем, где был эпицентр и часто ли фиксируют здесь толчки.