Світ налякало виверження "вулкану Судного дня": український вчений пояснив, чого чекати

Зберігається третій рівень небезпеки

Найбільший активний вулкан Мерапі в Індонезії, розташований на острові Ява, останнім часом вже кілька разів виверг хмари гарячого попелу. Оскільки його називають "вулканом судного дня" через небезпечні наслідки його вивержень, виникає логічне питання — чого після його активності слід чекати.

В ексклюзивному коментарі "Телеграфу" член-кореспондент НАН України (сейсмологія), старший науковий співробітник, кандидат фізико-математичних наук Кендзера Олександр.

Він зазначив, що виверження вулканів та землетрусу є природними процесами, які відбувалися на Землі протягом усієї історії. Як приклади він нагадав про катастрофічні виверження вулканів Везувій, Кракатау та Ейяф’ядлайєкюдль, які відрізнялися за масштабом та наслідками. Але вони не можуть зрівнятися із "вулканом судного дня".

Говорячи про вулкан Мерапі, експерт підкреслив, що наслідки вивержень залежать від складу речовин, які він викидає. Тобто, в одних випадках вулканічний матеріал може навіть підвищувати родючість ґрунтів і йти на користь, в інших — навпаки, може містити токсичні компоненти та становити небезпеку як для довкілля, так і для людей.

При цьому експерт додав, що однозначно передбачити землетруси та вулканічні виверження неможливо. На сьогоднішній день наука може визначити лише зони ризику, але не час і сили конретних подій.

Рівень небезпеки на горі Мерапі залишається на 3-му рівні

Вулкан Мерапі — що про нього відомо

Це найактивніший в Індонезії вулкан, що діє, розташований на острові Ява неподалік міста Джокьякарта. Висота 2910 метрів. Назва перекладається як "гора вогню".

Вулкан Мерапі

Потужні виверження спостерігаються в середньому кожні 7 років, дрібні приблизно двічі на рік, а димить вулкан майже кожен день.

1006 року в результаті виверження було знищено явансько-індійське царство Матарам.

Одне з найбільш руйнівних вивержень зафіксовано в 1673 році, коли було знищено кілька міст та безліч сіл біля підніжжя вулкана.

У XIX столітті було зафіксовано 9 вивержень, у першій половині XX століття – 13.

У 1930 році під час виверження загинуло близько 1300 осіб.

При виверженні 1974 року було знищено два селища, а 1975 року — велике селище та п’ять мостів, загинуло 29 осіб.

Крім цього, зафіксовано декілька випадків загибелі туристів та вулканологів, могили яких можна знайти прямо на вулкані.

У 2010 році під час виверження Мерапі було евакуйовано 350 000 осіб, проте деякі повернулися — в результаті загинуло 353 особи, які потрапили до пірокластичного потоку.

У лютому 2020 року стовп диму та попелу піднявся на висоту до 2 км.

3 листопада 2025 відбулося виверження, що супроводжувалося серією пірокластичних потоків. Один із них поширився на відстань до 2,5 кілометрів від кратера

З 30 травня по 1 червня 2026 року відбулося як мінімум чотири викиди пірокластичних потоків (розжареної суміші газу, попелу та каміння), які поширювалися до 1 км південно-західним схилом.

Як відбувається виверження вулкана Інфографіка: "Телеграф"/ІІ

16 червня 2026 року вулкан двічі за день викидав хмари гарячого попелу. Перша хмара попелу утворилася о 08:55 за індонезійським часом, його максимальна амплітуда склала 21 міліметр, і вона проіснувала майже п'ять хвилин, пише Tempo. О 19:10 сталося друге виверження попелової хмари. Максимальна амплітуда становила 49,86 міліметра, а тривалість виверження — 145,5 секунд.

Вулкан Мерапі 16 червня 2026 року. Фото: Tempo

17 червня 2026 року рівень небезпеки на горі Мерапі залишається на 3-му рівні. Зафіксовано два неглибокі вулканічні землетруси з амплітудою 2-3 мм і тривалістю 13,69-14,03 секунди.

Рівень небезпеки на горі Мерапі залишається на 3-му рівні

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що навесні на Полтавщині стався землетрус. Розповідаємо, де був епіцентр та чи часто фіксують тут поштовхи.