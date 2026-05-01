Опасное явление заметили в одной из областей Украины: почему возникает (видео)

Обычно сопровождается грозой, дождем, градом

В Закарпатье заметили опасное природное явление. Речь идет о смерче в Старом Давыдковом, возле Мукачево.

Об этом сообщают местные каналы. Отмечается, что заметили смерч на одном из полей возле села.

"Настоящий смерч был замечен в Старом Давыдковом", — говорится в сообщении.

На видео видно, что смерч не сильный, однако выглядит довольно устрашающе. Пользователь отмечает, что такой смерч вряд ли может повлечь за собой сильные разрушения, однако пыли поднимает немало.

Для справки

Смерч (торнадо) – это мощный атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и распространяющийся вниз к поверхности земли (или воды) в виде темного рукава, столба или хобота. Он обладает разрушительной силой, скорость вращения ветра может превышать 300 км/ч, всасывая предметы подобно насосу. В Украине это явление встречается редко и по большей мере не имеет большой разрушительной силы.

Основной причиной торнадо является сильное смещение ветра (разная скорость и направление на высоте), создающее вращение, которое вытягивается в вертикальную колонну от облака к земле.

Смерч. Фото: открытые источники

Напомним, что недавно почти всю Украину накрыла непогода. В северных и западных областях были дожди с градом и снегом, а на юге и востоке бушевали пылевые бури и мощные ветра. В результате стихии погибли два человека, еще два ранены. Спасатели ликвидируют последствия в 13 областях.

