Здесь шла оживленная торговля и жили чиновники: что стояло на месте дома со шпилем в Харькове

В середине XX века здесь стоял невысокий дом со множеством лавок и фотоателье

Дом со шпилем в центре Харькова считается одним из семи чудес города. Но так это место выглядело далеко не всегда. До того как здесь появилась высотка в стиле сталинского ампира, на этом самом углу веками стоял совсем другой дом — невысокий, купеческий, но при этом один из самых оживленных в торговом Харькове.

Рассказываем, кому он принадлежал и что с ним произошло.

Усадьба с лавками и доходным двором

Задолго до строительства монументального дома со шпилем на углу нынешней площади Конституции и проспекта Героев Харькова (тогда — Николаевской площади и Московской улицы) находился усадебный дом. Изначально он принадлежал харьковскому купцу второй гильдии Тамбовцеву, отмечается в материале исследователя истории Андрея Парамонова.

В 1840-е годы у здания почти каждый год появлялся новый хозяин. Среди тех, кто пытался купить дом, был и купец Константин Штейфон, но договориться с очередными собственниками ему долго не удавалось. Только в 1876 году непременный член-заседатель Харьковского уездного полицейского управления, коллежский асессор Георгий Грановский продал участок Штейфону.

Первые этажи дома были полностью заняты лавками и магазинами. При этом только одна шляпная лавка принадлежала самим Штейфонам, остальные помещения сдавались в аренду.

Перестройки и жизнь внутри

Здание не раз перестраивалось, но его внешний облик и этажность долгое время оставались неизменными. Расширение происходило за счёт застройки внутреннего двора и пристроек. Со временем территория превратилась в плотный хозяйственный комплекс с множеством внутренних построек.

В 1877 году Штейфон попытался перенести сюда свою шляпную мастерскую, но быстро стало ясно, что дом для этого неудобен. Двор оказался перегружен постройками, а большое количество жильцов — преимущественно чиновников — создавало дополнительные сложности для производства. В итоге для мастерской пришлось искать другое место.

В 1889 году к дому со стороны Московской улицы пристроили двухэтажный флигель. Уже в 1890-м провели капитальную реконструкцию: заменили крышу, деревянные элементы и существенно обновили внутренние помещения.

Первый этаж здания занимали лавки. Фото: otkudarodom.ua

Дом Штейфонов был не только жилым, но и активным коммерческим пространством. Здесь работали различные торговые заведения. Например, на углу Николаевской площади и Московской улицы находился магазин чайной торговли В. Климушина.

Кроме того, в этом здании находился магазин Анатолия Вернера. Там можно было купить фотографические принадлежности, граммофоны, телефоны, стереоскопы и другие технические новинки того времени.

С фотографией была связана и семья Штейфонов. Сергей Штейфон, живя в родительском доме, увлёкся этим делом и в 1894 году открыл здесь собственное фотографическое заведение. Правда, уже весной того же года он уехал в Анапу, и бизнес закрылся менее чем через год.

Разрушение во время войны

К началу Второй мировой войны дом, несмотря на возраст и многочисленные перестройки, продолжал существовать практически в прежнем виде. Но война поставила точку в его истории.

Сначала здание получило незначительные повреждения в октябре 1941 года во время коротких боёв за город, а в марте 1943 года было уничтожено в ходе ожесточённых уличных сражений за Харьков.

Проспект Героев Харькова в 1905 и 2008 году

Появление символа послевоенного города

Уже после войны на этом месте началось новое строительство. В 1950–1954 годах здесь возвели знаменитый дом со шпилем по проекту Петра Арешкина.