Самая горячая фанатка удивила откровенным нарядом на ЧМ-2026 (фото)

Модель появилась на публике в пикантном образе

Хорватская супермодель, диджей и инфлюенсер Ивана Кнолль вновь оказалась в эпицентре внимания всего мира. Девушка просто пришла поболеть за сборную Хорватии в игре против Англии.

Что нужно знать

Англия обыграла Хорватию на Чм-2026 — 4:2

Кнолль пришла на игру в крохотном топе

Ивана не только отдыхает на Мундиале

Кнолль для выхода на трибуны выбрала максимально откровенный наряд. Об этом сообщает "Телеграф".

Девушка надела короткий и топ и джинсовые шорты, стилизованные под цвета сборной Хорватии (знаменитый узор в виде шахматной доски, красно-белая шаховница). При этом ее топ был больше похож на крохотный лиф.

Ивана Кнолль на матче ЧМ-2026 Англия - Хорватия/Фото: instagram.com/knolldoll

Ивана Кнолль на матче ЧМ-2026 Англия - Хорватия/Фото: instagram.com/knolldoll

Ивана Кнолль на матче ЧМ-2026 Англия - Хорватия/Фото: instagram.com/knolldoll

Ивана Кнолль на матче ЧМ-2026 Англия - Хорватия/Фото: instagram.com/knolldoll

Ивана Кнолль на матче ЧМ-2026 Англия - Хорватия/Фото: instagram.com/knolldoll

Ивана Кнолль на матче ЧМ-2026 Англия - Хорватия/Фото: instagram.com/knolldoll

Ивана Кнолль на матче ЧМ-2026 Англия - Хорватия/Фото: instagram.com/knolldoll

Ивана вызвала настоящий "пожар" в сети. Пользователи массово делают комплименты знаменитой болельщице: "Горячая", "Красивая", "Огненный наряд", "Ну очень привлекательная", "Скучали по тебе с ЧМ-2022".

Видеообзор матча Англия — Хорватия. Видео предоставлено Megogo.

Добавим, что Кнолль получила работу от ФИФА (Международная федерация футбола) на ЧМ-2026. Девушка стала хедлайнером фанатского фестиваля в Лос-Анджелесе, где работала диджеем.

Напомним, ЧМ-2026 впервые проходит в расширенном формате. На Мундиале играют сразу 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась даже новая стадия плей-офф.

На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.