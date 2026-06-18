Самая горячая фанатка удивила откровенным нарядом на ЧМ-2026 (фото)
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Модель появилась на публике в пикантном образе
Хорватская супермодель, диджей и инфлюенсер Ивана Кнолль вновь оказалась в эпицентре внимания всего мира. Девушка просто пришла поболеть за сборную Хорватии в игре против Англии.
Что нужно знать
- Англия обыграла Хорватию на Чм-2026 — 4:2
- Кнолль пришла на игру в крохотном топе
- Ивана не только отдыхает на Мундиале
Кнолль для выхода на трибуны выбрала максимально откровенный наряд. Об этом сообщает "Телеграф".
Девушка надела короткий и топ и джинсовые шорты, стилизованные под цвета сборной Хорватии (знаменитый узор в виде шахматной доски, красно-белая шаховница). При этом ее топ был больше похож на крохотный лиф.
Ивана вызвала настоящий "пожар" в сети. Пользователи массово делают комплименты знаменитой болельщице: "Горячая", "Красивая", "Огненный наряд", "Ну очень привлекательная", "Скучали по тебе с ЧМ-2022".
Видеообзор матча Англия — Хорватия. Видео предоставлено Megogo.
Добавим, что Кнолль получила работу от ФИФА (Международная федерация футбола) на ЧМ-2026. Девушка стала хедлайнером фанатского фестиваля в Лос-Анджелесе, где работала диджеем.
Напомним, ЧМ-2026 впервые проходит в расширенном формате. На Мундиале играют сразу 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась даже новая стадия плей-офф.
На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.