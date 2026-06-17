Горячее, чем Роналду: женщины выбрали самого красивого футболиста на ЧМ-2026 (фото)

Игрок выступает за Иран

Футболист сборной Ирана Милад Мохаммади набирает популярность на чемпионате мира по футболу-2026. Многие женщины считают его самым красивым участником Мундиаля.

Что нужно знать

Иран сыграл с Новой Зеландией в первом туре ЧМ-2026 — 2:2

В сети завирусился иранский футболист Мохаммади

Игрок прославился благодаря своей красоте

В threads разгораются споры о красоте иранца. Особенно женщин восхищают его глаза.

Милад Мохаммади/Фото: Getty Images

Милад Мохаммади/Фото: Getty Images

Милад Мохаммади/Фото: Getty Images

Милад Мохаммади/Фото: Getty Images

Иран стартовал на ЧМ-2026 ничьей против Новой Зеландии (2:2). Видео предоставлено Megogo.

Справка: Милад Мохаммади — 32-летний левый защитник сборной Ирана и ФК "Персеполис" из Первой лиги Ирана. У него есть брат-близнец Мехрдад Мохаммади, также играющий в футбол, но на позиции правого вингера.

Напомним, ЧМ-2026 проходит с рядом важных изменений. Впервые на Мундиале играют сразу 48 команд, из-за чего количество матчей значительно выросло, добавилась даже новая стадия плей-офф.

На сайте "Телеграф" доступны полный календарь, расписание и видеообзоры всех матчей турнира. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира. К слову, мнение машины не совпадает с прогнозом астрологов.