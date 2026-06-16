Самая горячая фанатка блеснула пышными формами на ЧМ-2026 (видео)

Секс-символ ЧМ-2022 работает на Мундиале-2026

Хорватская супермодель и инфлюенсер Ивана Кнолль получила работу на чемпионате мира по футболу-2026. Именно она стала хедлайнером фестиваля для фанатов в Лос-Анджелесе.

Что нужно знать

Кнолль засветилась на ЧМ-2026

Девушка была хедлайнером шоу от ФИФА

Хорватка стала популярной на Мундиале в Катаре

Девушка поделилась кадрами с фестиваля на своей странице в Instagram. К слову, организатором мероприятия была ФИФА (Международная федерация футбола). Ивана выступала на сцене в качестве диджея.

Напомним, Кнолль прославилась благодаря своим провокационным нарядам на чемпионате мира-2022 по футболу в Катаре. После Мундиаля Ивана ходила и на матчи НБА, и на финал Лиги чемпионов, однако былого ажиотажа уже добиться ей не удалось. Недавно девушка вновь стала звездой Интернета, когда на этапе Формулы-1 оператор забыл про свою работу ради нее.

Ивана Кнолль/Фото: Getty Images

Ивана Кнолль/Фото: Getty Images

Ивана Кнолль/Фото: Getty Images

Ивана Кнолль/Фото: Getty Images

Ивана Кнолль/Фото: Getty Images

Отметим, ЧМ-2026 проходит с рядом важных изменений. Впервые на Мундиале играют сразу 48 команд, из-за чего количество матчей значительно выросло, добавилась даже новая стадия плей-офф. На сайте "Телеграф" доступны полный календарь, расписание и видеообзоры всех матчей турнира. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира.