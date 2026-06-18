Лучшие видео и фото горящего НПЗ в Москве: крышка резервуара взлетела как перо, небо черное среди дня

Необычный момент при взрыве стал одним из самых обсуждаемых после атаки

Украинские дроны во второй раз поразили Московский нефтеперерабатывающий завод. Это поражение уже называют самым крупным в Москве с начала полномасштабного вторжения.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, это — "совершенно справедливый ответ на российские удары по нашим городам и общинам и еще один важный результат работы наших воинов по объектам, обеспечивающим российскую военную машину". Он также отметил, что были поражены цели в Ростовщине и в оккупированных областях Украины. "Время эту войну завершать, и Россия должна предпринять необходимые шаги в дипломатии", — резюмировал он.

Масштабность пожаров в Москве немалая — неба не видно, все затянуто черным дымом от пылающего без остановки НПЗ.

Черный дым накрыл Москву

Утро в Москве не наступило

Россияне публикуют кадры огня и густого дыма после атаки на Московский НПЗ

Масштабы действительно впечатляют. В районе НПЗ ощущение, что горит все вокруг — столбы дыма, огня россияне снимают и выкладывают в сеть.

Отдельно стоит отметить кадры, когда после попадания одной из дронов по НПЗ в Капотне произошел взрыв топливного резервуара и его крышка подлетела в гору. Момент запечатлели на фото и видео. По оценкам искусственного интеллекта, высота, на которую подлетела крышка, — 180–200 метров над землей. Это многотонный элемент конструкции.

В воздух взлетела часть многотонной конструкция топливного резервуара

Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне принадлежит компании "Газпромнефть" и является главным источником горючего для российской столицы — обеспечивает около 40% рынка бензина и до 50% дизельного горючего Московского региона.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что эту крышку украинцы уже сравнили с НЛО и сделали отдельную серию мемов. Над чем еще смеялись, рассказывая об ударе по Москве, в специальной подборке шуток.