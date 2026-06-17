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Француженки покорили сердца на ЧМ-2026: самые красивые фанатки (фото)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
Фанатка сборной Франции Новость обновлена 17 июня 2026, 15:24
Фанатка сборной Франции. Фото Getty Images

Девушки стали знаменитыми после игры

Сборная Франции одолела команду Сенегала на чемпионате мира по футболу-2026. Болельщицы Трехцветных стали звездами сети благодаря своей красоте.

Что нужно знать

  • Франция обыграла Сенегал на ЧМ-2026 — 3:1
  • В прямую трансляцию попали две французские фанатки
  • Фото девушек завирусилось в сети

Об этом сообщает thespun. Под занавес встречи режиссер трансляции обратил внимание на двух фанаток сборной Франции.

Паблик TouchlinePulse, поделившийся скриншотами трансляции, коротко прокомментировал ситуацию на трибунах. Девушки радовались победе команды за несколько секунд до окончания игры.

Во Франции самые красивые женщины на данный момент.

TouchlinePulse

Болельщица сборной Франции
Болельщица сборной Франции/Фото: Getty Images
Болельщица сборной Франции
Болельщица сборной Франции/Фото: Getty Images

Полный видеообзор матча Франция — Сенегал. Видео предоставлено Megogo.

Напомним, ЧМ-2026 проходит с рядом важных изменений. Впервые на Мундиале играют сразу 48 команд, из-за чего количество матчей значительно выросло, добавилась даже новая стадия плей-офф.

На сайте "Телеграф" доступны полный календарь, расписание и видеообзоры всех матчей турнира. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира. К слову, мнение машины не совпадает с прогнозом астрологов.

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#Футбол #ЧМ-2026