Француженки покорили сердца на ЧМ-2026: самые красивые фанатки (фото)

Девушки стали знаменитыми после игры

Сборная Франции одолела команду Сенегала на чемпионате мира по футболу-2026. Болельщицы Трехцветных стали звездами сети благодаря своей красоте.

Что нужно знать

Франция обыграла Сенегал на ЧМ-2026 — 3:1

В прямую трансляцию попали две французские фанатки

Фото девушек завирусилось в сети

Об этом сообщает thespun. Под занавес встречи режиссер трансляции обратил внимание на двух фанаток сборной Франции.

Паблик TouchlinePulse, поделившийся скриншотами трансляции, коротко прокомментировал ситуацию на трибунах. Девушки радовались победе команды за несколько секунд до окончания игры.

Во Франции самые красивые женщины на данный момент. TouchlinePulse

🚨France Have the most beautiful ladies so far pic.twitter.com/EJSgEGnNnq — TOUCHLINE | X (@TouchlinePulseX) June 16, 2026

The France fans are going wild in the stadium 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/rmkuCWavE9 — George (@George_fc26) June 16, 2026

France fans enjoying the game against Senegal pic.twitter.com/9tzmx11rCm — Stealth (@Emmyb_ee) June 16, 2026

Болельщица сборной Франции/Фото: Getty Images

Болельщица сборной Франции/Фото: Getty Images

Полный видеообзор матча Франция — Сенегал. Видео предоставлено Megogo.

Напомним, ЧМ-2026 проходит с рядом важных изменений. Впервые на Мундиале играют сразу 48 команд, из-за чего количество матчей значительно выросло, добавилась даже новая стадия плей-офф.

На сайте "Телеграф" доступны полный календарь, расписание и видеообзоры всех матчей турнира. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира. К слову, мнение машины не совпадает с прогнозом астрологов.