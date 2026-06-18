Найгарячіша фанатка здивувала відвертим вбранням на ЧС-2026 (фото)

Модель з’явилася на публіці у пікантному образі

Хорватська супермодель, діджейка та інфлюєнсерка Івана Кнолль знову опинилася в епіцентрі уваги всього світу. Дівчина просто прийшла повболівати за збірну Хорватії у грі проти Англії.

Що потрібно знати

Англія обіграла Хорватію на ЧС-2026 — 4:2

Кнолль прийшла на гру в крихітному топі

Івана не лише відпочиває на Мундіалі

Кноль для виходу на трибуни обрала максимально відверте вбрання. Про це повідомляє "Телеграф".

Дівчина одягла короткий і топ та джинсові шорти, стилізовані під кольори збірної Хорватії (знаменитий візерунок у вигляді червоно білої шахівниці). При цьому її топ був схожий на крихітний ліф.

Івана Кнолль на матчі ЧС-2026 Англія — Хорватія/Фото: instagram.com/knolldoll

Івана Кнолль на матчі ЧС-2026 Англія — Хорватія/Фото: instagram.com/knolldoll

Івана Кнолль на матчі ЧС-2026 Англія — Хорватія/Фото: instagram.com/knolldoll

Івана Кнолль на матчі ЧС-2026 Англія — Хорватія/Фото: instagram.com/knolldoll

Івана Кнолль на матчі ЧС-2026 Англія — Хорватія/Фото: instagram.com/knolldoll

Івана Кнолль на матчі ЧС-2026 Англія — Хорватія/Фото: instagram.com/knolldoll

Івана Кнолль на матчі ЧС-2026 Англія — Хорватія/Фото: instagram.com/knolldoll

Івана викликала справжню "пожежу" у мережі. Користувачі масово роблять компліменти знаменитій вболівальниці: "Гаряча", "Гарна", "Вогняне вбрання", "Ну дуже приваблива", "Сумували за тобою з ЧС-2022".

Відеоогляд матчу Англія – Хорватія. Відео надане Megogo.

Додамо, що Кнолль отримала роботу від ФІФА (Міжнародна федерація футболу) на ЧС-2026. Дівчина стала хедлайнером фанатського фестивалю у Лос-Анджелесі, де працювала діджейкою.

Нагадаємо, ЧС-2026 вперше проходить у розширеному форматі. На Мундіалі грають одразу 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася навіть нова стадія плей-оф.

На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.