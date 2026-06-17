Самая горячая футболистка мира болела за Месси и Ко на ЧМ-2026 (фото)

Известная футболистка случайно попала на Мундиаль

В среду, 17 июня, сборная Аргентины стартовала на чемпионате по футболу-2026 победой над Алжиром. На трибунах за аргентинцев болела известная английская футболистка Келси-Роуз Бауэрс.

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Келси называют одной из самых красивых профессиональных футболисток мира. Девушка поделилась своими фото с трибун в threads.

Келси-Роуз Бауэрс на ЧМ-2026/Фото: instagram.com/_kelci.rose_

Келси-Роуз Бауэрсс на ЧМ-2026/Фото: instagram.com/_kelci.rose_

Келси-Роуз Бауэрс на ЧМ-2026/Фото: instagram.com/_kelci.rose_

Келси попала на ЧМ-2026 случайно. Дело в том, что она является девушкой аргентинского футболиста Маркоса Сенеси. Однако центрбек "Тоттенхэма" получил вызов в национальную команду только из-за травмы Леонардо Балерди.

Келси-Роуз Бауэрс и Маркос Сенеси/Фото: instagram.com/_kelci.rose_

22-летняя Келси — профессиональная футболистка, выступает за английский "Борнмут", где за мужскую команду ранее играл ее бойфренд. Девушка совмещает карьеру спортсменки с модельной деятельностью. Боуэрс частенько публикует горячие снимки для продвижения своего блога в соцсетях.

Видеообзор матча Аргентина — Алжир от Megogo.

Напомним, ЧМ-2026 проходит с рядом важных изменений. Впервые на Мундиале играют сразу 48 команд, из-за чего количество матчей значительно выросло, добавилась даже новая стадия плей-офф.

На сайте "Телеграф" доступны полный календарь, расписание и видеообзоры всех матчей турнира. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира. К слову, мнение машины не совпадает с прогнозом астрологов.