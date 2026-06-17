Гол на ЧМ-2026 вызвал землетрясение на другом конце света (видео)

В Норвегии возникали колебания в земле из-за событий в матче ЧМ-2026

В среду, 17 июня, сейсмическая станция в Бергене (Норвегия) зафиксировала подземные толчки. Небольшое землетрясение произошло во время матча чемпионата мира по футболу-2026 Ирак — Норвегия.

Что нужно знать

Норвегия разгромила Ирак на ЧМ-2026 — 4:1

Реакция толпы на события матча провоцировала толчки

Пиковое колебание произошло после гола Холанда

Игра, проходившая в Бостоне (США), вызвала толчки в Норвегии. Об этом сообщает ba.no.

Дело в том, что норвежцы массово смотрели игру на фан-зонах в разных городах, в частности в Бергене. Чувствительные сейсмометры зарегистрировали толчки, спровоцированные толпой. Пик сейсмической активности припал на первый гол норвежца Эрлинга Холанда. Также толчки зафиксированы после начала игры, всех голов Норвегии, гола Ирака, желтой карточки игрока сборной Ирака и финального свистка.

В сейсмических данных мы видим четкие результаты в моменты нескольких важных событий матча, которые показывают, как большое скопление людей может создавать измеримые вибрации в грунте. Сейсмологическая группа NORSAR

Вибрации совпали с ключевыми событиями матча Ирак - Норвегия

Видеообзор матча Ирак — Норвегия. Видео предоставлено Megogo.

Напомним, ЧМ-2026 проходит с рядом важных изменений. Впервые на Мундиале играют сразу 48 команд, из-за чего количество матчей значительно выросло, добавилась даже новая стадия плей-офф.

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