Эта болельщица ЧМ-2026 сведет с ума любого (фото)

Девушка стала известной, создав уникальный образ болельщицы

Сборную Колумбии на чемпионате мира по футболу-2026 поддерживает необычная фанатка Венди Санчес. Девушка носит неофициальное звание самой горячей болельщицы национальной сборной после Кубка Америки-2024.

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Санчес прославилась благодаря своему пикантному образу на Кубке Америки

Популярная колумбийская модель и инфлюенсер добавила к местному колориту пикантности и стала знаменитой на весь мир. Об этом сообщает "Телеграф".

Санчес прославилась, появившись на матчах Кубка Америки в откровенном наряде, напоминающем флаг Колумбии, и в традиционном индейском головном уборе из перьев.

На первую игру ЧМ-2026 в Мехико (Мексика) модель надела короткий топ и белые штаны, не забыв о своем головном уборе. Перед игрой Санчес охотно фотографировалась со всеми желающими. Кроме того, на своей странице в Instagram Венди поделилась тематической фотосессией, которая произвела фурор в сети.

Венди Санчес на ЧМ-2026/Фото: instagram.com/wensanchez.27

Венди Санчес/Фото: instagram.com/wensanchez.27

Венди Санчес/Фото: instagram.com/wensanchez.27

Венди Санчес/Фото: instagram.com/wensanchez.27

Венди Санчес/Фото: instagram.com/wensanchez.27

Венди Санчес/Фото: instagram.com/wensanchez.27

Видеообзор матча Узбекистан — Колумбия. Видео предоставлено Megogo.

Напомним, Мундиаль-2026 проходит в новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На чемпионате мира играют 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась даже новая стадия плей-офф.

На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.