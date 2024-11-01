Укр

Литературная загадка: ребус скрывает имя великого полтавчанина

Автор
Катерина Шполянская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Какая фамилия классика украинской литературы здесь спрятана
Какая фамилия классика украинской литературы здесь спрятана. Фото фото из открытых источников

Разгадав эту головоломку, вы узнаете имя человека, открывшего новую страницу в истории украинской литературы

"Телеграф" предлагает вам разгадать интересный ребус, в котором скрыто имя выдающегося украинского писателя. Это своеобразная интеллектуальная головоломка, которая не только развлечет, но познакомит с выдающейся фигурой украинской литературы.

Эта выдающаяся фигура вошла в историю украинской литературы как автор первого произведения новой украинской литературы, написанного на народном языке. Это бессмертное произведение стало настоящим символом возрождения украинского литературного языка и культуры.

Кроме своего известнейшего произведения, этот автор создал также прекрасную пьесу о любви простой украинской девушки, которая до сих пор с успехом ставится в театрах Украины. Его творчество заложило прочный фундамент для развития современной украинской литературы и языка.

Если вы правильно разгадаете все части ребуса и соедините их, получите фамилию выдающегося украинского писателя конца XVIII — начала XIX века.

Такие ребусы не только развивают логическое мышление и сообразительность, но и помогают интересным образом изучать историю украинской культуры и литературы. Они особенно полезны школьникам, которые изучают украинскую литературу, и всем, кто интересуется культурным наследием Украины.

Ранее "Телеграф" делился ребусом, где нужно было разгадать фамилию автора "Царя Плаксія". Оно принадлежит одному из самых ярких представителей поколения шестидесятников.

Теги:
#Украинский язык #Загадка