Укр

"Пицца для настоящих принцесс": необычная новинка из Львова удивила украинцев

Автор
Людмила Рябенька
Дата публикации
Читати українською
Автор
Love Pizza
Love Pizza. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Новый гастротренд в Threads

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В соцсетях активно обсуждают необычную пиццу с розовым тестом, которую пользователи уже окрестили "самой инстаграмной". Наибольшее внимание она привлекла после волны публикаций в Threads, где люди делятся фотографиями, впечатлениями и шутками о необычном блюде.

"Телеграф" расскажет, где можно попробовать розовую пиццу, какие вкусы предлагает заведение и сколько придется заплатить за популярную новинку.

Почему о розовой пицце заговорили в сети

Волна популярности началась после того, как пользователи Threads начали массово публиковать фотографии пиццы с ярко-розовым тестом. В комментариях отмечают, что новинка привлекает внимание не только внешним видом, но и вкусом.

Сообщение в Threads
Сообщение в Threads
Сообщение в Threads
Сообщение в Threads

Также в соцсети шутят, что наконец-то появилась "пицца для настоящих принцесс".

Сообщение в Threads
Сообщение в Threads

Где продают розовую пиццу

Сейчас розовую пиццу можно приобрести во Львове в заведении Love Pizza. В меню есть пять вариантов: три сладких и две соленые.

Среди них:

  • Курица — вяленые томаты — 259 грн ;
Пицца курица — вяленые томаты
Пицца курица — вяленые томаты
  • Цезарь с ростбифом — 273 грн ;
Пицца цезарь с ростбифом
Пицца цезарь с ростбифом
  • Шоко банан-малина — 194 грн ;
Пицца шоко банан-малина
Пицца шоко банан-малина
  • Ягодная с маршмелов — 257 грн ;
Пицца ягодная с маршмелов
Пицца ягодная с маршмелов
  • Банановое Рафаэлло — 196 грн.
Пицца банановое Рафаелло
Пицца банановое Рафаелло

Все эти цены актуальны для базовых рецептов без дополнительных ингредиентов.

Не только розовое тесто

Несмотря на ажиотаж вокруг необычной новинки, у Love Pizza оставили и классическое меню. Так что посетители, которые не готовы к гастрономическим экспериментам, могут заказать традиционные виды пиццы.

Ранее "Телеграмм" рассказывал, что украинка натолкнулась на настоящее сокровище во время отдыха в Одессе.

Теги:
#Продукты #Пицца #Тренд