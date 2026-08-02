"Пицца для настоящих принцесс": необычная новинка из Львова удивила украинцев
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Новый гастротренд в Threads
В соцсетях активно обсуждают необычную пиццу с розовым тестом, которую пользователи уже окрестили "самой инстаграмной". Наибольшее внимание она привлекла после волны публикаций в Threads, где люди делятся фотографиями, впечатлениями и шутками о необычном блюде.
"Телеграф" расскажет, где можно попробовать розовую пиццу, какие вкусы предлагает заведение и сколько придется заплатить за популярную новинку.
Почему о розовой пицце заговорили в сети
Волна популярности началась после того, как пользователи Threads начали массово публиковать фотографии пиццы с ярко-розовым тестом. В комментариях отмечают, что новинка привлекает внимание не только внешним видом, но и вкусом.
Также в соцсети шутят, что наконец-то появилась "пицца для настоящих принцесс".
Где продают розовую пиццу
Сейчас розовую пиццу можно приобрести во Львове в заведении Love Pizza. В меню есть пять вариантов: три сладких и две соленые.
Среди них:
- Курица — вяленые томаты — 259 грн ;
- Цезарь с ростбифом — 273 грн ;
- Шоко банан-малина — 194 грн ;
- Ягодная с маршмелов — 257 грн ;
- Банановое Рафаэлло — 196 грн.
Все эти цены актуальны для базовых рецептов без дополнительных ингредиентов.
Не только розовое тесто
Несмотря на ажиотаж вокруг необычной новинки, у Love Pizza оставили и классическое меню. Так что посетители, которые не готовы к гастрономическим экспериментам, могут заказать традиционные виды пиццы.
Ранее "Телеграмм" рассказывал, что украинка натолкнулась на настоящее сокровище во время отдыха в Одессе.